Filme brasileiro 'Amarela' concorre a Palma de Ouro de curtas de Festival de Cannes

São Paulo

O curta brasileiro "Amarela" foi selecionado nesta semana para a competição de curtas-metragens na 77ª edição do Festival de Cannes. O filme de 15 minutos, dirigido por André Hayato Sato, conta a história de uma adolescente brasileira descendente de japoneses que rejeita suas origens e tradições nipônicas e se passa durante a final da Copa do Mundo de 1998.

Cena do curta brasileiro 'Amarela', que concorre em Cannes - Divulgação

Entre os produtores associados, está a cantora Fernanda Takai, vocalista da banda mineira Pato Fu.

"Amarela" foi um dos onze curtas selecionados entre 4420 filmes inscritos. O trabalho brasileiro concorre com títulos vindos de países como Azerbaijão, Bulgária, Canadá, China, Croácia, França, Kosovo, Lituânia, Portugal e Estados Unidos.

A Palma de Ouro de curta-metragem será entregue no dia 25 de maio, num sábado.

O Festival de Cannes, mais importante mostra de cinema do mundo, anunciou ainda que vai exibir o documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirigido por Oliver Stone como parte de suas sessões especiais.

Karim Aïnouz, que esteve presente no ano passado com "Firebrand" e venceu a mostra Um Certo Olhar com "A Vida Invisível", fará no evento a estreia de seu novo longa, "Motel Destino", um thriller erótico gravado no Ceará e estrelado por Fabio Assunção.

"Baby", segundo longa de Marcelo Caetano, mesmo diretor de "Corpo Elétrico", foi selecionado para a 63ª Semana da Crítica, mostra paralela do Festival de Cannes, que acontece entre 14 e 25 de maio.

Já o documentário brasileiro "A Queda do Céu", Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, baseado em livro de mesmo nome de Davi Kopenawa, será apresentado na Quinzena dos Realizadores, mostra paralela ao Festival de Cannes, que acontece entre os dias 14 e 25 do próximo mês, voltada a diretores independentes e contemporâneos.