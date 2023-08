RBD lança 'Cerquita de Ti', música nova, dias antes da turnê mundial de reencontro

São Paulo

O RBD lançou nesta quinta-feira (17) um novo single. Batizada de "Cerquita de Ti", a música é a primeira novidade produzida pelo grupo desde o anúncio da turnê de reencontro, "Soy Rebelde Tour".

A canção também antecipa o início da bateria global de shows da banda, que começa no próximo dia 25 de agosto em El Paso, nos Estados Unidos. O lançamento também acontece após a confirmação do último show da turnê, que acontece em 21 de dezembro na Cidade do México.

Os integrantes do grupo RDB - Divulgação

"Cerquita de Ti" foi produzida por Manuel Lara, que compôs a canção junto de Pambo, Nicole Horts, Ben Aler e Christopher von Uckermann.

A turnê de reunião do RBD passará pelo Brasil. A banda se apresenta no Rio de Janeiro em 9 e 10 de novembro, no Estádio Olímpico Nilton Santos, e em São Paulo nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 do mesmo mês, no estádio do Morumbi.

Conhecida por ser formada na novela "Rebelde", que estreou em 2004 e foi transmitida no Brasil pelo SBT, a banda continuou sua carreira mesmo depois do fim da trama e fez shows até 2009, se tornando um fenômeno no Brasil.