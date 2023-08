Talking Heads se reúne após 20 anos para falar sobre filme 'Stop Making Sense'

São Paulo

Os membros da banda americana Talking Heads, David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison, vão se reunir depois de mais de vinte anos para uma coletiva de imprensa ao vivo, moderada pelo cineasta Spike Jonze.

Cena de 'Stop Making Sense' - Divulgação

A conversa acontecerá no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no dia 11 de setembro, após a exibição da restauração em 4K de "Stop Making Sense" —filme gravado em 1983 durante três noites de shows ao vivo da banda em Hollywood.

O encontro da banda será transmitido ao vivo em cinemas IMAX selecionados pelo mundo. Junto com o filme, produzido pela A24 e que tem estreia prevista para o dia 22 de setembro, uma edição deluxe da trilha do longa será lançada pelo selo Rhino Records, segundo informações da 89 Rádio Rock.

"Stop Making Sense" inclui os hits "Psycho Killer", "Burning Down The House", "Once in a Lifetime" e "Life During Wartime".