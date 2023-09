Mel Maia é vetada de 'Renascer' por cenas de sexo com Marcos Palmeira

São Paulo

Mel Maia, atriz de 19 anos que teve bom desempenho na novela "Vai na Fé", era o nome indicado para interpretar Mariana no remake de "Renascer"—encarnada por Adriana Esteves na versão original de 1993.

A atriz Mel Maia - Instagram/Reprodução

Mas a Globo decidiu não prosseguir com a escalação de Maia para o papel, após averiguar que a atriz é nova demais para a quantidade de cenas de sexo com um homem mais velho, segundo informações do Notícias da TV.

Na trama, Mariana se envolve com José Inocêncio, de 60 anos, que no passado foi interpretado por Antônio Fagundes e na nova versão será encarnado por Marcos Palmeira.

A emissora pretende escalar uma atriz um pouco mais velha e que pareça ser nova, tomando como exemplo a performance de Camila Queiroz em "Verdades Secretas", de 2015.

Clara Moneke, de 24 anos, estaria no radar da emissora para dar vida a Mariana, ainda que parte da produção tema expor a novata a uma personagem difícil como a protagonista de "Renascer".

Em entrevista à Globo, Adriana Esteves contou sobre a dificuldade em fazer Mariana quando tinha 24 anos. "Tive que me dedicar muito para dar conta do enorme desafio. Mas acho que consegui. Aprendi muito com esse trabalho", disse.