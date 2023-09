Morre Fernando Botero, pintor de figuras gordas que desafiou padrões

Bogotá | AFP

O pintor e escultor colombiano Fernando Botero morreu aos 91 anos, anunciou nesta sexta-feira (15) o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em um post na rede X, o antigo Twitter.

"Morreu Fernando Botero, o pintor das nossas tradições e imperfeições, o pintor das nossas virtudes. O pintor da nossa violência e da paz", escreveu Petro

Botero, um dos artistas latino-americanos mais influentes do século 20, ficou conhecido internacionalmente por suas figuras gordas que desafiaram os padrões de beleza. Suas pinturas estão nas coleções de grandes museus e suas esculturas, nas ruas e praças de Bogotá.

Segundo a imprensa colombiana, o artista morreu após sofrer de pneumonia e ser tratado num hospital no norte de Itália, onde vivia há décadas. Sua mulher, a artista Sophia Vari, morreu há cinco meses.

Botero nasceu em 1932 em Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, filho de David, um comerciante e condutor de mulas que morreu quando o artista tinha apenas quatro anos, e de Flora Angulo, uma mulher dedicada à família.

Segundo biografias, o primeiro contato de Botero com a arte foi pela religião, muito influente na sociedade da época, dado que em Medellín havia mais igrejas com vitrais e altares do que museus. Atualmente, o museu Antioquia, o mais importante da cidade, tem boa parte de seu acervo dedicado a Botero.

Quando ele tinha 15 anos, treinava para ser toureiro e lhe ocorreu vender desenhos num mercado em Bogotá. Botero era fascinado pelo cartazista mexicano Carlos Ruano Llopis —que pintava touros— e começou a imitá-lo.

Depois de vender uma dessas obras por um valor irrisório, começou a pensar em abandonar as touradas e tornar-se artista. A mudança não foi difícil porque, segundo seu filho Juan Carlos em um livro sobre sua vida, a fantasia de ser toureiro terminou quando numa tourada ele enfrentou "a fera negra cuspindo fogo". Mesmo assim, o universo das touradas o marcou e estaria presente em sua obra.

Fernando Botero em frente à uma de suas pinturas expostas no Hotel de Caumont, em Aix en Provence, na França - Boris Horvat - 22.nov.17/AFP

Depois, Botero conseguiu emprego como ilustrador no jornal El Colombiano, o mais importante da cidade. Com seu salário financiou o término do ensino médio e as primeiras viagens que o levaram à Europa e aos Estados Unidos.

Mais informações em breve.