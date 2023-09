Namorada de Kayky Brito diz estar esperançosa depois de visitar o ator na UTI

São Paulo

A jornalista Tamara Dalcanale, namorada de Kayky Brito, se pronunciou pela primeira vez após o atropelamento do ator.

Pelos stories do Instagram, escreveu: "Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem".

Ela ainda agradeceu o apoio que vem recebendo e as orações pela recuperação do ator, com quem tem um filho, Kael, de dois anos. O casal e Kael vivem em Curitiba com Felipe e Carolina, filhos de um relacionamento anterior de Tamara.

Tamara Dalcanale e Kayky Brito em 2021, quando esperavam o primeiro filho do casal, Kael - Reprodução

Kayky estava com amigos em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio, e atravessou a rua para buscar algo em seu carro. Um vídeo do momento do acidente mostra o jovem de 34 anos aparecendo atrás de um carro e correndo para voltar ao quiosque na orla da praia.

Diones da Silva, o motorista do carro que o atropelou, já havia relatado que o ator repentinamente cruzou a pista, tirando seu tempo de reação. Ele e a passageira que transportava no momento do atropelamento prestaram socorro e chamaram uma ambulância.

Kayky foi inicialmente atendido no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e posteriormente transferido para o Copa D’Or, em Copacabana. Segundo boletim médico divulgado na noite de ontem (2), ele está sedado e em ventilação mecânica. Ele sofreu politraumatismo.

Story publicado por Tamara Dalcanale, namorada de Kayky Brito, neste sábado (2) - Reprodução

Um teste de embriaguez constatou que o motorista não havia ingerido álcool.

A mãe e a irmã de Kayky, a atriz Sthephany Brito, também postaram mensagens esperançosas pela recuperação. "Falei hoje no seu ouvido que eu sou a mais velha e você tinha que respeitar e eu estava dando uma ordem (sic). Depois consertei e falei ‘Volta, no seu tempo! Mas volta’", publicou Sthephany.