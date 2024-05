Onde assistir a 'Feud: Capote vs. The Swans', sobre jornalista que expõe ricas

São Paulo

O escritor Truman Capote virou amigo e confidente de um grupo de mulheres ricas da elite novaiorquina nos anos 1950 e as apelidou de "cisnes". Alguns anos depois, traiu todas ao escrever um artigo sobre elas, expondo seus segredos mais íntimos e escandalosos.

Cena de 'Feud: Capote Vs. The Swans' - Divulgação

A minissérie retrata este episódio e tem elenco estelar: Naomi Watts, Diane Lane, Demi Moore, Calista Flockhart e mais.

Star+, 16 anos

The Beatles: Let It Be

Em 1970, os Beatles tentavam recuperar o espírito de grupo, mas a produção do álbum "Let It Be" só os afastou mais. Dirigido por Michael Lindsay-Hogg e restaurado pelo também diretor Peter Jackson, é a primeira vez que o filme está disponível em mais de 50 anos.

Disney+, livre

Matéria Escura

Um professor é sequestrado e transportado para um universo paralelo, de vidas que poderia ter vivido. Ele faz tudo para voltar para sua verdadeira família e salvá-la de um inimigo terrível: ele mesmo. Série de ficção científica protagonizada por Joel Edgerton, Jennifer Connelly e Alice Braga.

Apple TV+, 16 anos

Puan

Dois professores disputam a chefia do Departamento de Filosofia de uma universidade de Buenos Aires. Um deles, humilde e simples; o outro, carismático e pedante. O filme, de humor sarcástico, é uma coprodução entre Brasil, Argentina, Itália, França e Alemanha.

Prime Video, 12 anos

O Século Asiático

A série examina o poder devastador de alguns líderes asiáticos e o episódio foca na Indonésia. Em 1998, depois de uma repressão brutal e a morte de quatro estudantes, o ditador Suharto renunciou à presidência, onde ficou por 31 anos em um governo marcado pela violência.

H2, 22h, 10 anos

The Kill Room - Arte Fatal

Patrice é uma curadora de arte que está com problemas financeiros. Para salvar sua galeria, ela se associa a Reggie, um assassino de aluguel, e a seu chefe Gordon em um esquema de lavagem de dinheiro.

Telecine Premium, 23h45, 16 anos