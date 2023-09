Preta Gil recebe alta do hospital depois de 28 dias e celebra volta para casa

São Paulo

Preta Gil recebeu alta, na manhã deste domingo (10), do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou 28 dias internada.

Preta Gil comemora retirada completa de tumor - Reprodução

Ela, que tratava um câncer no intestino desde janeiro, retirou o tumor no hospital e realizou ainda uma histerectomia total abdominal, procedimento de 14 horas de duração para a retirada do útero.

Quando ainda se recuperava do procedimento, Preta comemorou o fato de estar livre das células cancerígenas. Agora, numa postagem no Instagram, celebrou a saída do hospital.

"A tão sonhada alta chegou. Foram 28 dias de internação, dias desafiadores, onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão. (...) O que importa é que venci mais essa batalha. Vou me fortalecer para a próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida!!!", escreveu a artista.