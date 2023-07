Preta Gil diz que amizades salvam sua vida após câncer e suposta traição

São Paulo

A cantora Preta Gil afirmou que suas amizades salvam a sua vida em meio ao momento difícil que ela tem vivido, que inclui o tratamento de um câncer e a separação do marido, Rodrigo Godoy, após uma suposta traição. Ela fez os comentários no Instagram.

Preta Gil durante entrevista à Folha no festival Turá, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

Preta Gil postou nos stories na madrugada desta segunda-feira (3), depois de participar do show Tardezinha, de Thiaguinho, e de uma festa na casa de Luciano Huck e Angélica no dia anterior. A artista agradeceu o carinho do público na apresentação do pagodeiro, que fez uma oração coletiva para ela.

"É muito importante isso, a amizade salva a minha vida", afirmou. "Tem salvado a minha vida nesses últimos meses. Meus amigos são peça fundamental para que eu me cure, fique sã, fique bem e estável dentro de toda adversidade que estou vivendo. Os amigos são fundamentais."

Preta Gil também falou que está aproveitando enquanto faz uma pausa no tratamento do câncer no intestino. "Quero viver, estou de folga e de férias do tratamento. Foi maravilhoso ter ido [ao Tardezinha]. Encontrei amigos que estavam loucos para me ver e me ver bem. É muito bom ver a emoção das pessoas ao me ver bem."