Arnold Schwarzenegger diz que mordeu abutre de verdade em 'Conan'

O ator Arnold Schwarzenegger relatou em seu livro de memórias que precisou morder um abutre de verdade durante as gravações do filme "Conan, o Bárbaro", de 1982.

Na obra, ele diz que o diretor John Milius o forçou a fazer "coisas terríveis" durante a produção do filme.

Arnold Schwarzenegger como Luke Brunner na série 'Fubar', da Netflix - Divulgação

"Aprendi a andar a cavalo, camelo e elefante. Aprendi a pular de pedras grandes, a escalar e balançar em cordas compridas, a cair de altura", escreve o ator. "Basicamente, fui para outra escola profissionalizante, esta para aspirantes a heróis."

Ele lembra que as gravações de "Conan" eram exaustivas fisicamente e que chegou a se machucar durante as cenas. "Rastejei por pedras durante várias tomadas, até meus antebraços sangrarem. Fugi de cães selvagens que conseguiram me pegar e me puxar para um arbusto espinhoso", diz ele, acrescentando que precisou morder um abutre de verdade.

"Isso me obrigou a lavar a boca com álcool após as tomadas. Em um dos primeiros dias de filmagem, fiz um corte nas costas que exigiu quarenta pontos."