Latinos só tiveram dez personagens de destaque nos cem maiores filmes de 2022

São Paulo

Nos cem filmes mais lucrativos lançados no passado, apenas dez personagens protagonistas foram interpretados por atores latinos. A informação foi revelada num estudo feito pelo grupo de pesquisa Annenberg Inclusion Initiative, da Universidade do Sul da Califórnia, divulgado no site Variety.

Zoe Saldaña na estreia de 'Avatar: O Caminho da Água' em Los Angeles, no ano passado - Mario Anzuoni/REUTERS

Os dados vêm de um levantamento que considerou os 1.600 filmes dos Estados Unidos com maior bilheteria lançados entre 2007 e 2022, e quase 70 mil personagens com falas. Entre os dez latinos que tiveram papéis de destaque nos longas mais lucrativos do ano passado, oito eram mulheres.

Além disso, nos 16 anos considerados no estudo, apenas 76 atores latinos estiveram em papel de protagonista ou coprotagonista. Dentre eles, 44 eram mulheres, sendo que cinco eram mulheres com 45 anos ou mais.

O estudo, diz a Variety, mostra que não houve grandes mudanças em relação à frequência de personagens latinos. Em 2022, só 6% dos personagens com falas no recorte do levantamento eram latinos, o que não é tão diferente dos 3% registrados em 2007 —nos Estados Unidos, esse grupo já chega a quase 20% da população.

Entre os latinos com papéis de destaque em filmes muito lucrativos do ano passado estiveram Zoe Saldaña em "Avatar: O Caminho da Água", Danny Ramirez em "Top Gun: Maverick" e Xochitl Gomez em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura". "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" também contou com um número alto de atores latinos.