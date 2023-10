Guerra Israel-Hamas cancela eventos e debates dedicados à cultura palestina

The New York Times

Nathan Thrall havia planejado visitar várias cidades neste outono promovendo seu novo livro, "A Day in the Life of Abed Salama", ou um dia na vida de Abed Salama, um relato da ocupação de Israel na Cisjordânia.

Mas depois que o Hamas lançou seus ataques mortais contra civis israelenses, dias após o lançamento do livro neste mês, as palestras em Londres, Nova York, Los Angeles e Washington foram adiadas ou canceladas.

A autora palestina Adania Shibli durante festival em Manchester, em 2019 - Chris Payn/Northern Soul

Eles estão entre um número crescente de eventos que destacam a cultura, sociedade e política palestinas que foram cancelados ou adiados desde o início da guerra.

Um concerto de jovens músicos palestinos foi adiado indefinidamente em Londres. O Festival de Cinema da Palestina de Boston decidiu não realizar exibições ao vivo e foi para a internet. E em um dos cancelamentos mais importantes, uma organização literária alemã cancelou uma cerimônia de premiação na Feira do Livro de Frankfurt para homenagear a romancista palestina Adania Shibli.

Alguns organizadores disseram que estavam cancelando eventos temáticos palestinos por questões de segurança. Outros citaram sensibilidade, chamando os cancelamentos e adiamentos de respostas compreensíveis, embora infelizes, em um momento em que as emoções estão à flor da pele.

O ataque do Hamas matou pelo menos 1.400 israelenses no que o presidente Joe Biden chamou de "o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto", e desde então os ataques israelenses mataram mais de 4.300 pessoas na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Mas alguns temem que essas decisões acabem silenciando vozes que poderiam ter promovido uma maior compreensão em um momento-chave da história da região.

"Obviamente é um assunto muito delicado", disse Aaron Terr, diretor de defesa pública da Foundation for Individual Rights and Expression, um observatório da liberdade de expressão. "É exatamente quando a liberdade de expressão é tão valiosa. Devemos querer maximizar a expressão em um assunto tão conturbado e controverso. Devemos tentar resolver nossas diferenças por meio do diálogo e da crítica."

A Catedral de Southwark, em Londres, citou preocupações com a segurança ao cancelar um concerto em 11 de outubro em comemoração ao décimo aniversário do PalMusic UK, uma instituição de caridade sediada em Londres que apoia jovens músicos palestinos. O evento contaria com três jovens palestinos no piano, oud e ney, um instrumento de sopro.

"Ficamos desapontados por não haver oportunidade de ter um concerto que celebrasse a paz e fosse um raio de luz para os músicos na Palestina", disse Sal Sherratt, diretor do PalMusic. "No entanto, respeitamos que a segurança seja a prioridade e, francamente, eram apenas dias após o início da guerra, com tensões consideráveis em Londres."

Um hotel Hilton em Houston cancelou a conferência anual da Campanha dos EUA pelos Direitos Palestinos planejada para este mês, citando "preocupações crescentes com a segurança no ambiente atual".

Ahmad Abuznaid, diretor executivo do grupo, disse que a equipe também notou um movimento na internet para bloquear o evento: "Vimos nas redes sociais pessoas postando retórica racista em seus apelos ao Hilton para cancelar."

Terr alertou que os adiamentos e cancelamentos podem ter um efeito inibidor —mesmo quando feitos por preocupação com a segurança.

"Isso permite o veto do provocador", disse ele, "onde as pessoas podem silenciar os palestrantes apenas ameaçando criar uma perturbação."

Quando o Festival de Cinema da Palestina de Boston cancelou suas exibições ao vivo neste mês, disse em um comunicado que "se esforça para criar espaço para nossa comunidade se reunir e esse espaço é necessário hoje mais do que nunca".

"No entanto", continuou, "estamos comprometidos em priorizar a segurança de nosso público e ser sensíveis a todos os membros de nossa comunidade que foram afetados."

Na Alemanha, a decisão de cancelar a cerimônia de premiação na Feira do Livro de Frankfurt para Shibli causou controvérsia. Ela ganhou o prêmio por seu romance "Detalhe Menor", que se passa em 1949 e inclui um relato do estupro coletivo e assassinato de uma menina beduína por uma unidade militar israelense.

O cancelamento da cerimônia foi denunciado em uma carta aberta assinada por centenas de escritores e editores —incluindo os laureados com o Nobel Annie Ernaux, Abdulrazak Gurnah e Olga Tokarczuk— que afirmaram que a feira do livro tinha a responsabilidade "de criar espaços para escritores palestinos compartilharem seus pensamentos, sentimentos e reflexões sobre a literatura nesses tempos terríveis e cruéis, e não silenciá-los."

Thrall, o escritor cujos eventos foram adiados, está viajando de Jerusalém, onde mora, para várias outras cidades para discutir seu novo livro. Ele planejou vários eventos com o principal tema de seu livro, Abed Salama, um homem palestino que saiu em busca de seu filho de cinco anos, que estava em um acidente de ônibus, enquanto navegava pela Cisjordânia ocupada e Jerusalém Oriental como palestino.

Thrall, que ainda tem vários eventos de lançamento do livro agendados —incluindo um em uma sinagoga na cidade de Nova York na próxima semana e outro em uma sinagoga em Los Angeles no início do próximo mês— disse que sentia que agora, com as emoções à flor da pele em meio à tragédia, era este o momento de discutir o futuro palestino.

"Você pode condenar simultaneamente a barbárie, os crimes de guerra e o massacre mais horrível", disse ele, "enquanto também fala sobre um sistema que não vai a lugar nenhum".

"Este livro", acrescentou, "foi feito para abrir conversas".