Museu de Glasgow admite que escultura de Rodin de R$ 18 milhões está desaparecida

AFP

Uma estátua do artista francês Auguste Rodin, representando um personagem de seu famoso conjunto escultórico "Os Burgueses de Calais", está "desaparecida" nas coleções de arte de Glasgow, na Escócia, anunciaram fontes do museu na segunda-feira (16).

A escultura em gesso foi exposta ao ar livre no parque Kelvingrove, de Glasgow, entre 25 de junho e 30 de setembro de 1949, informou a organização Glasgow Life, responsável pela gestão de espaços culturais na cidade escocesa. E desde então ela parece ter se perdido.

De acordo com o Comitê Rodin, que elabora um catálogo das obras de arte do escultor em todo o mundo, esta peça de mais de dois metros representa Jean d'Aire, um dos personagens que aparecem no grupo "Os Burgueses de Calais", disse o diretor Jérôme Le Blay à AFP.

Essa desaparição é "lamentável, mas deve ser colocada no contexto da época", já que as obras em gesso não despertavam muito interesse nos anos 1940, ele afirmou.

Segundo Le Blay, o valor desta obra seria atualmente de cerca de 3 milhões de libras —ou quase R$ 18,5 milhões.

O conjunto escultórico em bronze "Os Burgueses de Calais" foi encomendado a Rodin em 1884 por esta cidade francesa, para homenagear os seis burgueses que, em 1347, no início da Guerra dos Cem Anos contra a Inglaterra, se ofereceram para dar suas vidas para salvar os habitantes da cidade sitiada.

O exemplar original foi entregue a Calais em 1895.

Segundo a Glasgow Life, esta estátua havia "sofrido danos" no momento de sua exposição ao ar livre.

Para o Comitê Rodin, esta peça poderia ter sofrido o mesmo destino que outra estátua do artista representando Jean le Baptiste, exposta ao mesmo tempo em Kelvingrove, que se quebrou e cujos restos estão preservados no centro de recursos dos museus de Glasgow.

Para Jérôme Le Blay, os restos desta peça "não localizada" talvez sejam simplesmente encontrados mais tarde nos arquivos.

De acordo com o jornal britânico The Times, outros 1.750 objetos desapareceram desses museus escoceses, incluindo peças de ouro relacionadas a Maria I da Escócia, que reinou no século XVI.

Esta descoberta ocorre algumas semanas depois que o Museu Britânico de Londres reconheceu o roubo de milhares de peças de suas reservas, o que levou à renúncia de seu diretor.

Segundo a BBC, a instituição que administra sete museus nacionais no País de Gales, o Museu do País de Gales, também constatou que cerca de 2.000 objetos estão faltando em suas coleções, embora, de acordo com o próprio órgão, muitos deles possam estar simplesmente "mal classificados" e "serão encontrados" à medida que o inventário avançar.