Banda Men At Work anuncia turnê no Brasil para fevereiro de 2024

Referência mundial para o pop rock da década de 1980, a banda australiana Men At Work anunciou apresentações no Brasil para fevereiro de 2024.

Colin Hay, da banda Men At Work, em show na Califórnia, em 2022 - Reprodução

O grupo fará shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A venda de ingressos começará às 11h do dia 21 de novembro, pelo site da Ticketmaster.

Entre os hits da banda estão "Down Under", "Who Can it be Now" e "It's a Mistake".

A última passagem do grupo pelo Brasil foi em 1997, que gerou o álbum "Brazil", gravado ao vivo, depois da reunificação da banda em 1996.

Em 2012, o único integrante original da banda ao lado de Colin Hay, Greg Ham, foi vítima de um ataque cardíaco.

A banda foi recomposta por Hay em 2018, com novos músicos.