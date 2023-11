Veja lista de indicados do Grammy Latino e saiba onde assistir nesta quinta

São Paulo

O Grammy Latino acontece nesta quinta-feira, em Sevilha, na Espanha. A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo pelo Globoplay, inclusive para não assinantes do streaming.

A cantora e atriz pernambucana Natascha Falcão, que concorre ao Grammy Latino de Revelação do Ano em 2023 - Maju Magalhães/Divulgação

Os artistas Damma Paola, Roselyn Sánchez, Paz Vega e Sebástian Yatra serão os apresentadores da edição, que terá shows de IZA, Alejandro San e Juanes.

A pernambucana Natascha Falcão está entre as indicadas para o prêmio de melhor artista revelação, competindo com Borja, Conexión Divina, Ana Del Castillo e Paola Guanche. Falcão também é atriz, e esteve no elenco das novelas "Mar do Sertão" e "Vai na Fé".

Tim Bernardes, com o disco "Mil coisas invisíveis", Vanessa da Mata, com "Vem Doce", Djavan, com "D", João Donato, com "Serotonina", e Tiago Iorc, com "Daramô", disputam na categoria de melhor álbum de música popular brasileira.

Lô Borges, Planet Hemp, Rachel Reis, Tulipa Ruiz e Titãs disputam o prêmio de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa.

Veja a lista completa de indicados para o Grammy Latino 2023:

Álbum do ano

La Cu4rta Hoja - Pablo Alborán

A Ciegas - Paula Arenas

De Adentro Pa Afuera - Camilo

Décimo Cuarto - Andrés Cepeda

Vida Cotidiana - Juanes

Mañana Será Bonito - Karol G

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Play - Ricky Martin

Eadda9223 - Fito Paez

Escalona Nunca Se Había Grabado Así - Carlos Vives

Canção do ano

Acróstico - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira

Amigos - Pablo Alborán & Maria Becerra

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Ella Baila Sola - Pedro Julian Tovar Oceguera

NASA - Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz

Ojos Marrones - Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira

Si Tú Me Quieres - Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez

TQG - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira

Un X100to - Bad Bunny, Edgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andres Jael Correa Rios

Gravação do ano

No Es Que Te Extrañe - Christina Aguilera

Carretera y Manta - Pablo Alborán

Déjame Llorarte - Paula Arenas & Jesús Navarro

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

Si Tú Me Quieres - Fonseca & Juan Luis Guerra

Mientras Me Curo Del Cora - Karol G

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Ojos Marrones - Lasso

La Fórmula - Maluma & Marc Anthony

Despechá - Rosalía

Correcaminos - Alejandro Sanz & Danny Ocean

Melhor artista revelação

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø

Melhor álbum pop vocal tradicional

A Ciegas - Paula Arenas

Que Me Duela - Camilú

Corazón y Flecha - Manuel Carrasco

Décimo Cuarto - Andrés Cepeda

Placeres y Pecados - Vanesa Martín

Melhor canção pop

5:24 - Edgar Barrera & Camilo

Bailo Pa Ti - Natalia Hernández Morales, Monsieur Periné, Santiago Prieto Sarabia, Julio Reyes Copello & Mitchie Rivera

Contigo - Pablo Alboran, Mauricio Rengifo, Andres Torres & Sebastian Yatra

Déjame Llorarte - Paula Arenas & Manuel Ramos

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira

Melhor álbum pop vocal

La Cu4arta Hoja - Pablo Alborán

Beautiful Humans Vol.1 - Alemor

De Adentro Pa Afuera - Camilo

La Neta - Pedro Capó

Tu Historia - Julieta Venegas

Melhor interpretação de reggaeton

Automatico - Maria Becerra

La Receta - Tego Calderon

Feliz Cumpleaños - Ferxxo Feid

Gatúbela - Karol G & Maldy

Hey Mor - Ozuna & Feid

Melhor álbum de rock

Íntimo Extremo: 30 Años - A.N.I.M.A.L

Cowboys De La A3 - Arde Bogotá

De La Tierra III - De La Tierra

Dopelganga - Eruca Sativa

Sólo D' Lira - Molotov

Melhor canção de rock

Depredadores - Andrés Giménez & Andreas Kisser

El Piso Es Lava - Todo Aparenta Normal

Gris - Juanes

Leche De Tigre - Juan Galeano

Los Perros - Arde Bogotá

Melhor álbum Pop/Rock

El Diablo En El Cuerpo - Alex Anwandter

Trinchera Avanzada - Babasonicos

El Hombrecito Del Mar - León Gieco

Vida Cotidiana - Juanes

Tripolar - Usted Señalemelo

Despídeme De Todxs - Juan Pablo Vega

Melhor canção Pop/Rock

Alaska - Bunbury

Amantes - León Larregui

Caminar Sola - Alex Anwandter & Julieta Venegas

¿Dónde Se Llora Cuando Se Llora? - Francisca Valenzuela & Francisco Victoria

Ojos Marrones - Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga

Señorita Revolución - Bruses & Ali Stone

Melhor álbum de música "Urban"

Xtassy - Akapellah

Saturno - Rauw Alejandro

3Men2 Kbrn - Eladio Carrion

Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum - Feid

Mañana Será Bonito - Karol G

Alma - Nicki Nicole

Melhor canção "Urban"

Automatico - Maria Becerra

La Jumpa - Bad Bunny & Austin Santos

Mi Mejor Canción - Nelson Onell Diaz, Farruko, Gocho, Franklin Jovani Martinez & Eric Perez Rovira

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Santiago Alvarado, Bizarrap & Quevedo

Tqg - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira

Yandel 150 - Jowan, Andres David Restrepo, Joan Manuel Ubinas Jimenez & Yandel

Melhor fusão/interpretação urbana

La Jumpa Arcangel Featuring Bad Bunny

Ojalá Maria Becerra

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 Bizarrap Featuring Quevedo [DALE PLAY Records]

Tqg Karol G Featuring Shakira [Universal Music]

Yandel 150 Yandel & Feid

Melhor canção rap/ hip-hop

Autodidacta - Mauro De Tommaso & J Noa

Coco Chanel - Bad Bunny & Eladio Carrion

Dispara *** - Santiago Alvarado, Milo J, Nicki Nicole & Santiago Ruiz, songwriters (Nicki Nicole Featuring Milo J)

Le Pido A Dios - Martin Chris E, Feid & Esteban Higuita Estrada, songwriters (Feid Featuring Dj Premier) Track from: Sixdo [Universal Music Latino]

Pá Ganá- Akapellah

Pregúntale A Tu Papá Por Mi - Vico C

Categorias de língua brasileira

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo - Bryan Behr

Em Nome da Estrela - Xênia França

Hodari - Hodari

Quintal - Melim

As Palavras, Vol. 1 & 2 - Rubel

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Não Me Espere Na Estação - Lô Borges

Jardineiros - Planet Hemp

Meu Esquema - Rachel Reis

Habilidades Extraordinárias - Tulipa Ruiz

Olho Furta-Cor - Titãs

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Mil Coisas Invisíveis - Tim Bernardes

Vem Doce - Vanessa da Mata

D - Djavan

Serotonina - João Donato

Daramô - Tiago Iorc

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque - Chitãozinho & Xororó [Onda Musical]

Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel - Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

Decretos Reais - Marília Mendonça

Raiz - Lauana Prado

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

TecnoShow - Gaby Amarantos

Portuguesa - Carminho

Raiz - João Gomes

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo - Elba Ramalho

Do Amanha Nada Sei - Almir Sater

Erva Doce - Gabriel Sater

Melhor Canção em Língua Portuguesa