Anitta mostra bastidores da participação no show de Madonna no Rio de Janeiro

São Paulo

Anitta publicou no Instagram um vídeo que mostra como foram os bastidores de sua participação no show de Madonna no Rio de Janeiro, na semana passada. O vídeo está disponível na conta secundária que a brasileira tem na rede social.

Na peça, é possível ver a brasileira caminhando pelos corredores que levavam ao imenso palco construído para receber Madonna na praia de Copacabana. A andança é intercalada com imagens de Anitta se vestindo e se maquiando para a apresentação.

Anitta em palco com Madonna - Instagram @anitta

"Eu estou muito animada e nervosa porque sei que a presença dela é poderosa, fortíssima, já estive com ela algumas vezes", diz Anitta, num elevador. "Empolgadíssima para mais uma vez da gente juntinhas."

Outros trechos mostram Anitta sendo aplaudida pelo público que aguardava por Madonna na praia. Ela acena para os fãs e posa para fotos com quem estava no mesmo espaço privilegiado.

"Foi incrível participar dessa celebração. Madonna fez tanta revolução para as mulheres e pela comunidade LBGTQIA+. Me sinto tão honrada de ela ter meu telefone, me ligar, me conhecer, me chamar. Nunca poderia imaginar ter uma amiga como Madonna", diz a brasileira no fim do vídeo.

Anitta não cantou com a rainha do pop. Foi convidada, na verdade, para a performance da música "Vogue", na qual levantava placas com notas para os looks dos dançarinos —e deu nota máxima para a apresentação de Estere, filha de 11 anos de Madonna.

Sentadas em banquetas, as cantoras ainda fingiram estar recebendo sexo oral dos dançarinos.