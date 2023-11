CEO da HBO se desculpa por ter pedido que perfis falsos rebatessem críticas ao canal

São Paulo

O CEO da HBO Casey Bloys se desculpou por ter ordenado a criação de perfis falsos nas redes sociais para rebater jornalistas que publicaram opiniões negativas sobre os programas da emissora.

O executivo se pronunciou nesta quinta-feira, 2, num evento que ocorre na sede da HBO em Nova York. Segundo reportagem publicada no portal da revista Rolling Stone, a atitude de Bloys foi exposta por Sully Temori, um ex-funcionário do canal, que move processo contra o executivo por assédio moral.

Casey Bloys, o CEO da HBO - Danny Moloshok/Reuters

Os documentos do processo incluiriam mensagens de texto em que Bloys pediria a outros funcionários que criassem contas falsas no X, o antigo Twitter, para responder quem falasse mal dos seriados da HBO.

O executivo admitiu que fazia mesmo isso. "É importante para mim saber o que todos vocês pensam dos programas. Tive uma ideia muito, muito idiota para desabafar minha frustração", começou ele.

"Peço desculpas às pessoas mencionadas nos e-mails e mensagens vazadas. Obviamente, ninguém quer fazer parte de uma história com a qual não tem nada a ver. Agora, quando discordo de algo em uma crítica ou vejo algo com o qual discordo, muitos de vocês têm a gentileza de dialogar comigo. Acredito que essa seja uma maneira muito mais saudável de lidar com isso", afirmou.

Temori, que processa Bloys, trabalhou na HBO entre 2015 e outubro de 2021. As mensagens que constam no processo foram coletadas entre junho de 2020 e abril de 2021. Entre as séries mencionadas por Bloys que foram criticadas por jornalistas estão "The Nevers" e "Perry Mason".