Rock in Rio anuncia dia só de brasileiros, de Ana Castela a Zeca Pagodinho; veja line-up

O Rock in Rio anunciou na tarde desta segunda-feira, ao reunir a imprensa na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, um dia com um line-up formado apenas por artistas brasileiros. O Dia Brasil, como o projeto foi batizado, será no penúltimo dia do festival, em 21 de setembro.

A cantora Ana Castela - Rodolpho Magalhães/Divulgação

Dessa forma, o evento, que comemora 40 anos, vai abrir espaço pela primeira vez para o sertanejo, gênero que será representado por Chitãozinho & Xororó, uma das duplas formadoras do countru no Brasil, Luan Santana, que comemora 15 anos de carreira, Ana Castela, a precursora do subgênero chamado agronejo, e Simone Mendes.

O line-up deve ser dividido por gêneros, e durante os shows, com duração média de uma hora e meia, cada artista, dupla ou banda vai cantar uma seleção de músicas que representa o que consideram essencial de sua carreira. Assim, haverá ainda a estreia de artistas que nunca pisaram na Cidade do Rock, como Zeca Pagodinho.

Os brasileiros não ficarão restritos ao Dia Brasil, no entanto. Ivete Sangalo, por exemplo, cantará no dia 20, uma sexta-feira. Isso por conta de conflitos de agenda com um show que ela já tinha marcado.

Parte dos artistas escalados para o Dia Brasil ainda farão parte de um projeto do Rock in Rio que reúne nesta segunda-feira cerca de 60 artistas para a gravação de uma canção e um clipe que pregam a união ante a polarização, notadamente política, que divide a sociedade brasileira.

Aos moldes de "We Are the World", gravada em 1985 nos Estados Unidos para arrecadar doações contra a fome na África, a composição é assinada por Zé Ricardo, vice-presidente artístico e curador do Rock in Rio e do The Town.

Veja o line-up do Dia Brasil

Alcione

Ana Castela

Antônio Adolpho

Capital Inicial

Claudio Zoli

Criolo, Djonga

Daniela Mercury

Filipe Ret

Gloria Groove

Hyldon

Jão

Jonathan Ferr

Kevin O Chris

Leila Pinheiro

Luan Santana

MC Carol

MC Dricka

MC Livinho

MC Ryan SP

Mochakk

Nathan Amaral

Ney Matogrosso

Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira

Pitty

Wanda Sá

Zeca Pagodinho

O jornalista viajou a convite do festival