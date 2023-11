Globo corta cena de ameaça de estupro em 'Mulheres Apaixonadas', em reprise

São Paulo

A TV Globo removeu uma ameaça de estupro de uma cena da novela "Mulheres Apaixonadas", que está sendo reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo". Em certo momento do episódio que foi exibido nesta terça-feira, o personagem Marcos, interpretado por Dan Stulbach, intimida Fred, papel de Pedro Furtado, para afastar o rapaz de Raquel, a personagem de Helena Ranaldi.

Marcos, papel de Dan Stulbach, ameaça Fred, vivido por Pedro Furtado, em cena de 'Mulheres Apaixonadas' - Reprodução

"Sabe o que eu vou fazer com você, moleque? Igualzinho ao que eu fiz com o moleque lá de São Paulo. Eu te pego, te amarro e te estupro", diz o personagem na cena completa. A emissora, no entanto, decidiu remover o trecho, preservando as outras ameaças.

Não é a primeira vez em que a emissora corta estupro de uma cena. Em setembro, a Globo removeu as cenas mais pesadas de uma sequência em que Marcos agride e estupra Raquel.

A cena foi interrompida quando o personagem a joga na cama e diz que está "louco para fazer amor", deixando o crime apenas subentendido, ao contrário do que foi feito na versão original.