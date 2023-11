Corpo de Ana Clara, fã de Taylor Swift, é enterrado em Mato Grosso do Sul

São Paulo

O corpo de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal no primeiro show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, está sendo sepultado, nesta terça-feira, dia 21, no Cemitério Municipal Parques dos Ipês, em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul.

Fã morta em show de Taylor Swift - Reprodução/Instagram

A cerimônia começou às 9h e é restrita apenas a familiares e amigos. Fãs de Taylor Swift fizeram uma vaquina para levar o corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro até Mato Grosso do Sul. A família havia citado dificuldades financeiras para fazer o transporte.

Ana Clara morreu na sexta-feira, dia 17, vítima de uma parada cardiorrespiratória, durante o show de Taylor no Estádio Nilton Santos. Com o forte calor, fãs da cantora passaram mal, tendo de implorar por água.