Mil fãs de Taylor Swift desmaiam de calor durante show no Rio de Janeiro

São Paulo

A aguardadíssima turnê de Taylor Swift no Brasil teve uma estreia tórrida, em todos os sentidos, no Rio de Janeiro.

Bombeiros relatam que em torno de mil fãs desmaiaram no calor de sensação térmica de 60ºC graus que castigou a cidade na chegada de sua "Eras Tour", enquanto fãs eufóricos, mesmo assim, não se deixaram abalar para ver de perto a cantora americana.

Taylor Swift durante a primeira apresentação da 'Eras Tour' no Brasil, no Rio de Janeiro - Alexandre Cassiano/Agência O Globo

Ainda de acordo com a brigada de bombeiros presentes no show, foram socorridas pessoas que também vomitaram por conta da alta temperatura, que causou forte desidratação entre os presentes.

O evento não passou batido por Taylor Swift. Logo no começo da apresentação, ela arremessou uma garrafa de água durante a performance da canção "All Too Well", depois de pegar o item com a sua produção. Ela também encerrou o show visivelmente ensopada de suor.

Taylor Swift ainda toca em mais cinco dias no país, com mais duas apresentações no Rio de Janeiro e outras três, na próxima semana, em São Paulo.