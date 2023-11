Funeral do ator Matthew Perry teve canção de Peter Gabriel que diz 'não desista'

São Paulo

No funeral do ator Matthew Perry, que ocorreu nesta sexta-feira, 3, foi tocada uma música que o ator considerava inspiradora.

'Don't Give Up', lançada pelo músico inglês Pete Gabriel em 1986, era uma das canções favoritas de Perry, famoso por interpretar Chandler Bing no seriado "Friends". Ele explicou o motivo em entrevista ao podcast 'Q With Tom Power' no ano passado, quando promovia sua autobiografia "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível".

O ator Matthew Perry, de 'Friends' - Kevin Scanlon/The New York Times

Segundo Perry, a música lhe soava inspiradora porque fala sobre a vontade de não desistir. Sua relação com a letra era tão íntima que ele decidiu escrever "não desista", o título da música, nos autógrafos que dava.

"Não desista, você ainda tem a nós/ não desista, não precisamos de muito/ não desista, porque existe algum lugar por aí ao qual pertencemos", diz a canção, que tem os vocais também de Kate Bush.

Os atores principais da série "Friends", Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, compareceram ao funeral de Perry.

O ator foi encontrado afogado na banheira de sua casa, em Los Angeles, na semana passada. A morte não foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o resultado da autópsia, e também não foram encontrados resquícios dos opioides no corpo dele.