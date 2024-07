Filho de Christopher Reeve, o lendário Super-Homem, atua no novo filme do herói

São Paulo

Fotos tiradas no set do novo filme de "Super-Homem", dirigido por James Gunn, revelam que Will Reeve, filho do ator Christopher Reeve, que eternizou o herói da DC no cinema nas décadas de 1970 e 1980, fará uma participação especial no longa aguardado para 2025.

Christopher Reeve como Superman no longa de 1978 dirigido por Richard Donner - Divulgação

Will Reeve, que é correspondente da ABC News na vida real, interpreta um repórter no filme, de acordo com a Variety. Além de uma coincidência espirituosa, o papel é também uma homenagem ao pai, já que o próprio personagem de Clark Kent, que se veste de Super-Homem para combater o crime, é um jornalista.

Além de Reeve, outros atores deram vida ao herói mais famoso da DC nas telonas, como Kirk Alyn, George Reeves, Tom Welling, Henry Cavill e Tyler Hoechlin.

No novo filme, com lançamento previsto para julho do próximo ano, David Corenswet dará vida ao Super-Homem.