Greve de atores chega ao fim em Hollywood após 118 dias de filmes e séries congelados

São Paulo

O sindicato dos atores de Hollywood, o SAG-AFTRA, anunciou nesta quarta-feira, dia 8, que chegou a um acordo com a aliança de produtores, a AMPTP. Com isso, o grupo confirmou o fim da greve da categoria, que se arrasta há 118 dias.

Manifestação do sindicato dos atores nos estúdios Paramount, em Los Angeles - Mario Tama/Getty Images via AFP

O comitê do sindicato aprovou de forma unânime a oferta feita pela AMPTP. A paralisação será encerrada na virada de quarta para quinta-feira, 9 de novembro, à 0h01 do horário de Los Angeles, ou 5h01 de Brasília. Os artistas estavam em greve desde o último dia 13 de julho.

Até o momento, detalhes do acordo firmado entre os dois grupos não foram divulgados. A expectativa é que o documento venha a público na próxima sexta, 10 de novembro, depois de passar pela aprovação de todos os membros do sindicato.

Segundo a revista Variety, o acordo prevê aumentos de 7% nos salários dos atores, dois pontos percentuais acima do previsto nas negociações entre a AMPTP e os sindicatos dos diretores e roteiristas. O documento também prevê proteções legais aos artistas contra o uso de suas imagens por inteligência artificial.

O acordo foi firmado depois de as negociações entre o SAG e a AMPTP serem retomadas no começo do mês passado. As conversas envolveram algum dos principais executivos da indústria, incluindo os CEOs da Disney, Bob Iger, da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, e da Netflix, Ted Sarandos.

Os estúdios de Hollywood fizeram uma oferta classificada como final no começo desta semana, mas o sindicato recusou por discordar dos termos estabelecidos para a questão da inteligência artificial.

O tema, um dos mais sensíveis para os grevistas, envolvia o uso da imagem escaneada dos atores para uso posterior às produções em que participaram, sem que as empresas precisassem de autorização dos artistas para reutilizá-las.

Com a negativa, os estúdios aceitaram reformular o trecho relacionado ao assunto e devolveram a oferta revisada nesta terça-feira, 7 de novembro.

A greve dos atores, em conjunto com a dos roteiristas, trouxe danos financeiros fortes à indústria. De acordo com o Milken Institute, a economia do estado da Califórnia sofreu um baque de US$ 6 bilhões —o equivalente a R$ 29 bilhões. A produção audiovisual na região também derreteu 41% durante o último trimestre, já que boa parte da produção de filmes e séries precisou ser congelada.