Onde ver 'Vale o Escrito', minissérie que investiga o jogo do bicho no Rio

O jogo do bicho no Rio de Janeiro é controlado por famílias, num esquema parecido ao da máfia. Os territórios estão divididos entre elas, mas conflitos sangrentos ainda são comuns.

Cena de 'Vale O Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho' - Divulgação

Criada por Fellipe Awi e com supervisão artística de Pedro Bial, esta minissérie traz depoimentos de bicheiros, historiadores e jornalistas. O primeiro dos sete episódios está aberto para não-assinantes.

Globoplay, 14 anos

Na Ponta dos Dedos

Num futuro próximo, uma mulher trabalha num instituto que avalia se duas pessoas são compatíveis para o amor. Talvez ela mesma devesse fazer alguns testes, pois está apaixonada por dois homens diferentes. O filme de Christos Nikou foi exibido na Mostra de Cinema de São Paulo, e tem Jessie Buckley, Jeremy Allen White e Riz Ahmed no elenco.

Apple TV+, 14 anos

Retratos Fantasmas

O diretor Kléber Mendonça Filho relembra os antigos grandes cinemas do Recife, hoje quase todos fechados, neste documentário que representa o Brasil na disputa pelo próximo Oscar de melhor filme internacional.

Netflix, 14 anos

Sam & Kate

Um homem volta à sua pequena cidade natal para cuidar do pai idoso. Ele logo se interessa por uma bela vizinha, filha da mulher que seu pai anda cortejando. Dustin e Jake Hoffman, pai e filho na vida real, contracenam nesta comédia romântica, que ainda tem Sissy Spacek no elenco.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Farol Invisível

O curta-metragem de Bruna Callegari fala do Farol de Jaguaré, construído em São Paulo na década de 1940 para orientar a navegação no rio Pinheiros. Mas ele nunca foi usado em sua função original, e hoje se encontra em semi-abandono.

Curta, 22h, livre

Globo Repórter

Na região central de Goiás fica a Serra dos Pireneus, divisora de águas entre as bacias do Tocantins e do Prata. O programa mostra as belezas do local, como a "cidade" feita de pedra e cavernas com lagos subterrâneos.

Globo, 23h15, livre