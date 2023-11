Sofi Tukker leva influência brasileira ao segundo dia do GP Week em São Paulo

São Paulo

Na tarde deste domingo (5), o Allianz Parque já estava mais cheio do que no dia anterior, o primeiro do festival GP Week. O evento, motivado pela corrida de Fórmula 1 em São Paulo, teve no sábado shows de Machine Gun Kelly, Halsey e Swedish House Mafia, e chega ao fim com Sofi Tukker, Thundercat e Kendrick Lamar.

Na véspera, o festival ficou com muitas cadeiras vazias em todos os setores até o fim do último show. Por volta de 17h30 deste domingo, no show de Sofi Tukker, o estádio já tinha gente nos andares superiores e uma movimentação maior em seu entorno.

A banda americano Sofi Tukker, se apresenta durante show no segundo dia do festival GPWeek, realizado no Allianz Parque - Adriano Vizoni/Folhapress

O duo americano transformou o palco do GP Week numa espécie de parque colorido, com pilastras em estilo grego e efeitos pirotécnicos de luzes. Foi um show animado, ainda que o público parecesse estar mais empolgado com o baixista Thundercat e o rapper Kendrick Lamar, atrações seguintes.

Hawley-Weld e Tucker Halpern, que formam o Sofi Tukker, falaram bastante em português e brincaram com a plateia. Eles são conhecidos pelo fascínio pela música e a cultura do Brasil, e publicam remixes e versões de canções daqui com alguma frequência.

No repertório pop-eletrônico, encaixaram "Jacaré", single da dupla inspirado pelo Brasil e cantado em português. Chamaram brasileiras que eles conheceram no TikTok —e de quem remixaram uma canção, "Veneno"— ao palco para cantar com eles.

Cantaram também "Swing", outra música dos americanos com letra em português e um remix da música da série "The White Lotus", da HBO. Também fizeram uma brincadeira em que davam pontos para o Brasil, num placar exibido no telão, de acordo com a participação do público.

Foi um show de música brasileira para gringos. Acontece que a plateia era brasileira e, em sua maioria, fãs das outras atrações do dia. Valeu o esforço dos americanos, engajados em agradar um povo que é inspiração para a música da dupla.