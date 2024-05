Show de Madonna repercute na imprensa internacional: 'histórico' e 'monumental'

São Paulo

"Histórico" e "monumental" foram palavras utilizadas pela imprensa internacional para descrever o show de Madonna na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, que aconteceu na noite deste sábado, 4. O encerramento da "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da Rainha do Pop, teve público de mais de 1,5 milhão, o que foi destacado por veículos como The Guardian e BBC.

Madonna durante show histórico em Copacabana, Rio de Janeiro, na noite de sábado (4) - Pablo PORCIUNCULA /AFP

O argentino Clarín escreveu que Madonna "fez o Rio de Janeiro vibrar" em show "histórico e gratuito". O jornal citou a estrutura do show, "de 812 metros quadrados montada nas areias da praia mais emblemática da cidade brasileira". O texto ainda diz que a apresentação foi histórica para a cantora, "que nunca tocou para um público tão numeroso".

Foi o maior show da carreira da artista, como afirmou o jornal francês Le Monde. "Uma estrela global, uma cidade de sonho, uma praia lendária", escreveu sobre o que afirmou ter sido um evento monumental. O periódico citou também a estadia da cantora no Copacabana Palace, tido como palácio e "refúgio de paz e luxo para estrelas de Hollywood e pop há décadas".

No show, considerado o toque final da "The Celebration Tour", a BBC diz que "Madonna impressionou a plateia com múltiplas trocas de cenário e figurino e exibições de luz." Além disso, citou o clima ao redor do evento: "camisetas, lembranças e outdoors com o rosto de Madonna enfeitaram o bairro à medida que a empolgação aumentava antes do concerto."

The Guardian falou da dimensão do evento. "A areia e a avenida à beira-mar ao redor da famosa praia do Rio de Janeiro estavam lotadas por vários quarteirões", escreveu. "Muitos estavam lá há horas ou até dias para conseguir um bom lugar, enquanto fãs mais ricos ancoravam dezenas de barcos perto da praia e pessoas lotavam apartamentos à beira-mar."

Os veículos citaram ainda a participação das artistas brasileiras Pabllo Vittar e Anitta e a abertura do show com o DJ Diplo.

Leia a análise completa do show de Madonna.