Alain Delon faz rara aparição em Natal com a família nas redes sociais do filho

São Paulo

O ator Alain Delon fez uma rara aparição nas redes sociais durante este Natal, surgindo sentado numa cadeira de rodas, numa celebração em família, em foto no Instagram do filho Anthony Delon. "Mandando luz para você", escreve o filho na legenda da imagem em que está com as mãos nos ombros do pai, em sua casa em Douchy, na França.

Em outra imagem, o ator de 88 anos apareceu bebendo champanhe, junto de sua família durante a ceia de Natal com Anthony, o outro filho, Alain-Fabien, e as netas Liv e Loup.

À esq., o ator Alain Delon, em ceia de Natal com os filhos Anthony e Alain-Fabien, e as netas Liv e Loup - Reprodução

Em trecho da autobiografia de Anthony, o filho conta que o ator de "O Samurai", "Rocco e Seus Irmãos" e outros clássicos do cinema europeu autorizou que a família optasse pela sua eutanásia caso seu estado de saúde complique.

Anthony Delon e o pai, o ator Alain Delon, sentado em cadeira de rodas, em foto publicada no Instagram - Reprodução

A história, na época, foi confundida com um suposto desejo de seu morrer por meio de um suicídio assistido, que é legal na Suíça desde os anos 1940, onde é cidadão. O procedimento foi adotado pelo cineasta Jean-Luc Godard, em setembro de 2022.

"Nunca gostei de envelhecer, todas essas dores e desafios que deve enfrentar no cotidiano me deixam imóvel diante de tudo", afirmou Delon na ocasião, afirmando que pediu ao filho para organizar todo o processo.