Cristiano afirma que Zé Neto está bem, apesar de sua capotagem ter sido 'forte'

São Paulo

O sertanejo Cristiano afirmou no fim da noite desta terça-feira (5) que Zé Neto, com quem faz dupla, está com muita dor e assustado, mas sem ferimentos graves ou sangramentos internos. Ele fraturou três costelas, segundo o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde o cantor está internado na UTI.

"Agora é só fazer as suturas nos machucados e esperar o resultado de exames", disse Cristiano, no hospital onde foi visitar o amigo, em um vídeo publicado no perfil oficial da dupla no Instagram.

O cantor Zé Neto - Instagram/Reprodução

Um dos principais nomes do sertanejo, Zé Neto sofreu um acidente na noite de terça quando voltava de seu rancho, em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte. A caminhonete dele capotou.

A capotagem aconteceu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana, por volta das 20h40, informou a Polícia Rodoviária Federal à Folha. A caminhonete, que seguia em direção a São José do Rio Preto, bateu de frente com um caminhão e outros dois carros, de acordo com a concessionária Triunfo.