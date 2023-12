Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente com capotagem em Minas Gerais

São Paulo

Um dos principais nomes do sertanejo, Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira (5). O cantor voltava de seu rancho, em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte, quando sua caminhonete capotou.

O cantor Zé Neto - Instagram/Reprodução

A capotagem aconteceu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana, por volta das 20h40, informou a Polícia Rodoviária Federal à Folha. A caminhonete, que seguia em direção a São José do Rio Preto, bateu de frente com um caminhão e outros dois carros, de acordo com a concessionária Triunfo.

A causa do acidente não foi informada. A reportagem tenta localizar a assessoria de imprensa do cantor. Seu produtor, Genilson Farias, publicou no Instagram que o sertanejo sofreu ferimentos leves e passa bem.

Uma publicação no perfil oficial da dupla diz que os ferimentos foram no tórax e que o cantor está consciente. A assessoria de imprensa do Hospital de Base de São José do Rio Preto informou à reportagem, por volta das 23h, que Zé Neto está passando por uma avaliação médica.

Esta reportagem está em atualização