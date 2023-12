Iron Maiden anuncia show em São Paulo da turnê mundial 'The Future Past'

São Paulo

A banda Iron Maiden anunciou o retorno da turnê mundial "The Future Past", após apresentações aclamadas na Europa, Canadá e Estados Unidos. Agora, a banda confirmou shows na Nova Zelândia, Austrália, Japão, EUA, Colômbia, Chile e Brasil.

Show da banda Iron Maiden no Rock In Rio, em 2022 - Eduardo Anizelli/Folhapress

As novas apresentações iniciam em setembro de 2024. A banda deve se apresentar em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 6 de dezembro do ano que vem.

O show é apresentado pelo Santander e clientes do banco poderão participar da pré-venda exclusiva a partir do dia 18 de dezembro deste ano. Para o público geral, as vendas abrem dia 20.

Em Bogotá, na Colômbia, os ingressos esgotaram em 21 minutos, 11 meses antes do show.

O baixista do Iron Maiden, Steve Harris, disse que a banda deve tocar novas músicas do álbum "Senjutsu" e canções do disco "Somewhere In Time", de 1986, que os fãs latino-americanos ainda não tiveram oportunidade de escutar ao vivo.