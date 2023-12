São Paulo

Um dos grandes nomes da história da TV nos Estados Unidos e autor da sitcom "Tudo em Família", Norman Lear morreu aos 101 anos. Segundo disse à Variety um assessor, ele morreu em sua casa, em Los Angeles, de causas naturais.

Retrato do produtor de TV Norman Lear feito em Nova York, em 2016 - Lucas Jackson/Reuters

"Obrigado pela comovente demonstração de amor e apoio em homenagem ao nosso maravilhoso marido, pai e avô", disse a família de Lear em comunicado. "Norman viveu uma vida de criatividade, tenacidade e empatia. Ele amou profundamente o nosso país e passou a vida inteira ajudando a preservar os seus ideais fundadores de justiça e igualdade para todos."

Norman Lear foi um roteirista, produtor e criador que mudou a televisão americana. Ele criou "Tudo em Família", série de comédia exibida de 1971 a 1979 que foi um sucesso nos Estados Unidos.

Mas antes de fazer sucesso na TV, Lear antes surgiu no cinema. Nascido em New Haven, no estado americano de Connecticut, em 1922, ele se tornou um dos principais roteiristas de comédia em seu país na década de 1960. Ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original com "Divórcio à Americana", de Bud Yorkin, em 1968.

Poucos anos depois, teve a ideia de criar uma série de comédia sobre um homem e sua família conservadora de classe média do bairro nova-iorquino de Queens. A sitcom se conectava com espectadores de diversas visões políticas, tratando de temas como racismo, aborto, homossexualidade, estrupro e a Guerra do Vietnã.

Além de ter vencido quatro prêmios Emmy, sendo três deles de melhor série de comédia, "Tudo em Família" rendeu outras seis séries derivadas. Foi um sucesso absoluto na TV americana e, com a sitcom, Lear recebeu um prêmio Peabody em 1977 por ter feito "comédia com consciência social".

Lear também criou para a TV a série "One Day at a Time", exibida de 1975 a 1984, tendo como protagonista uma mãe solteira de duas filhas. Também fez "Diff’rent Strokes" —que no Brasil recebeu três títulos diferentes, "Branco e Negro", "Minha Família É uma Bagunça" e "Arnold"—, sobre duas crianças negras adotadas por um empresário branco rico.

Cena da sitcom 'Tudo em Família', criada por Norman Lear em 1971 - IMDb/Reprodução

Multipremiado e tendo trabalhado em diversos títulos na TV e no cinema, Lear era também um dos nomes mais progressistas de Hollywood. Fundou entidades como o People for the American Way, em 1981, para ir contra a organização política Moral Majority, ligada ao Partido Republicano, e o Declare Yourself, de 2004, para encorajar a juventude americana a votar.

Lear deixa a terceira mulher, Lyn Davis, seis filhos e quatro netos.