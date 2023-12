Onde ver ‘Meu Nome É Gal’, filme que mostra o começo da cantora na música

São Paulo

As diretoras Lô Politi e Dandara Ferreira optaram por focar um período específico da carreira de Gal Gosta: desde a chegada da ingênua menina baiana ao Rio no começo dos anos 1960, até seu amadurecimento como artista e mulher politizada no show "Fa-Tal", de 1971.

Cena do filme "Meu Nome é Gal", a cinebiografia da Gal Costa estrelada por Sophie Charlotte - Stella Carvalho/Divulgação

A própria Gal aprovou a escalação de Sophie Charlotte para interpretá-la na tela, mas morreu antes que o filme estivesse pronto. Com Rodrigo Lelis e Luís Lobianco.

Para compra ou aluguel no Apple TV, Google Play, Now e YouTube, 16 anos

Um Trilhão de Dólares

Um jovem que vive em Berlim recebe uma notícia inacreditável: ele é o único herdeiro de uma fortuna criada há 500 anos, no valor de US$ 1 trilhão —cerca de R$ 5 trilhões. E agora, o que fazer com o dinheiro? Minissérie italiana com elenco internacional.

Paramount+, 14 anos

Trocados

Na véspera do Natal, um misterioso acontecimento cósmico faz com que pais e filhos troquem de corpos. Comédia dirigida por McG e com Jennifer Garner e Ed Helms à frente do elenco.

Netflix, livre

George Foreman: Sua História

O mais famoso dos adversários de Muhammad Ali nos ringues tem a sua trajetória revisitada neste documentário.

HBO Max, 12 anos

Transo

O documentário de Lucca Messer aborda um tema que ainda é tabu: a sexualidade entre pessoas com deficiência.

Globoplay, 14 anos

Santo Forte

Neste documentário lançado em 1999, Eduardo Coutinho mostra como diversas religiosidades se misturam em uma favela carioca, com membros católicos, evangélicos e umbandistas se comunicando com suas divindades.

Canal Brasil, 18h30, 12 anos

Provoca

A série "Anderson Spider Silva" acaba de chegar à plataforma Paramount+, e é um dos assuntos que o ex-lutador discute com Marcelo Tas. Anderson também conta a origem de seu apelido, a parte que menos gostava de sua carreira e sua memória mais triste.

Cultura, 22h, 10 anos