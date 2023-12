'Rizz' derrota 'swiftie' e é eleita palavra do ano pelo Dicionário Oxford

BBC News Brasil

Você é bom em conversar ou flertar com parceiros em potencial? Se sim, você muito provavelmente tem rizz.

A gíria foi eleita palavra do ano pelo Dicionário Oxford e, em português, significa algo como apelo romântico ou charme.

O ator Tom Holland admitiu que 'não tem rizz' - Getty Images

Ela foi a eleita de uma lista de oito palavras da língua inglesa, todas escolhidas para refletir o clima, o espírito ou as preocupações de 2023.

A lista foi reduzida em votação pública, antes que os lexicógrafos de Oxford tomassem a decisão final.

Entre as outras palavras candidatas estavam "swiftie" —o nome usado para denominar os fãs da cantora Taylor Swift— e a expressão "beige flag", que significa basicamente uma característica que indica que uma pessoa não é muito interessante e foi amplamente usada no TikTok neste ano.

O que é rizz —e como saber se eu tenho?

A palavra pode não significar nada para quem não é da Geração Z.

Mas é muito usada nas redes sociais. A hashtag #rizz no TikTok tem bilhões de visualizações.

De acordo com a Oxford University Press (OUP), editora que publica o Dicionário de Inglês Oxford, o termo pode ser definido como estilo, charme ou a capacidade de atrair um parceiro romântico ou sexual.

Ou basicamente a habilidade, destreza e a capacidade de atrair outras pessoas sexualmente.

O termo é considerado uma forma abreviada da palavra "charisma", ou carisma em português.

Também pode ser usado como verbo, no sentido de atrair, seduzir ou conversar com alguém.

As demais palavras selecionadas

Beige flag (substantivo): traço de caráter que indica que um parceiro ou parceiro em potencial é chato ou sem originalidade. Também uma característica ou hábito de um parceiro ou parceiro em potencial visto como extremamente característico, mas não necessariamente bom ou ruim [definição em elaboração];

Situationship (substantivo): relacionamento amoroso ou sexual que não é considerado formal ou estabelecido;

Parasocial (adjetivo): um relacionamento caracterizado pelo sentimento de intimidade unilateral e não correspondido sentido por um espectador, fã ou seguidor de uma figura conhecida ou proeminente (normalmente uma celebridade), em que o seguidor ou fã passa a sentir (falsamente) que conhece a celebridade como uma amiga;

Heat dome (substantivo): um sistema climático persistente de alta pressão sobre uma área geográfica específica, que retém uma massa de ar quente abaixo dela [definição em elaboração];

Swiftie (substantivo): um fã entusiasmado da cantora Taylor Swift [definição em elaboração];

Prompt (substantivo): uma instrução dada a um programa de inteligência artificial, algoritmo, etc., que determina ou influencia o conteúdo que ele gera [definição em elaboração];

De-influencing (substantivo): a prática de desencorajar as pessoas de comprar determinados produtos, ou de encorajar as pessoas a reduzirem o consumo de bens materiais, especialmente por meio das redes sociais [definição em elaboração].

Termo também pode ser usado como verbo, no sentido de atrair, seduzir ou conversar com alguém - Getty Images

A OUP explicou que as definições em elaboração são aquelas criadas por lexicógrafos apenas para a campanha da Palavra do Ano, e que os significados finalizados já foram incluídos no Dicionário de Inglês Oxford.

A editora afirmou também que o restante das palavras poderá eventualmente ser adicionado ao dicionário, "após avaliação de sua longevidade, frequência e amplitude de uso".

Kai Cenat, streamer americano popular no YouTube e na Twitch, é apontado por muitos como o responsável por ter popularizado o termo "rizz", que ele usava com os amigos.

O uso da palavra continuou a crescer ao longo de 2023 e, em junho, o ator Tom Holland britânico foi questionado pelo site Buzzfeed sobre o segredo para o seu "rizz".

Holland respondeu: "Não tenho nenhum 'rizz'. Tenho 'rizz' limitado", antes de explicar que conquistou sua namorada, a também atriz Zendaya, de forma mais tradicional e fazendo um esforço de longo prazo.

A palavra do ano do Dicionário Oxford do ano passado foi 'goblin mode', outra gíria que descreve um comportamento "assumidamente auto-indulgente, preguiçoso, desleixado ou ganancioso".

Muitas pessoas adotaram o goblin mode, cedendo ao comportamento preguiçoso, durante a pandemia - Getty Images

Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages, disse que embora o 'goblin mode' tenha ressoado em muitas pessoas após a pandemia, "é interessante ver uma palavra contrastante, como 'rizz', se tornar popular".

Ele disse que a palavra possivelmente se relaciona ao "clima predominante em 2023, quando mais pessoas estão se abrindo após anos desafiadores e encontrando confiança em quem são".

Grathwohl acrescentou que o aumento do uso da palavra "rizz" provou que palavras e frases que derivam da cultura da internet "estão cada vez mais a se tornando parte do vernáculo do dia a dia".

A lista de oito palavras foi selecionada pelos especialistas em idiomas da Oxford University Press. Ela foi então submetida a uma votação do público no final de novembro, que elegeu quatro finalistas, antes que os especialistas fizessem a seleção final.

Em novembro, os criadores do Dicionário Collins elegeram a palavra de 2023 como "inteligência artificial".