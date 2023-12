Rock in Rio começa venda antecipada de ingressos; saiba como comprar

São Paulo

O Rock in Rio começa nesta quinta-feira (7), a partir das 19h, a venda antecipada de ingressos para a edição de 2024, que marca os 40 anos do festival.

Os shows devem acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.

Rock in Rio 2022 - Mauro Pimentel/AFP

Já foram anunciadas as apresentações de artistas como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão e Gloria Groove.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Ticketmaster, no qual os interessados compram o Rock in Rio Card, ingresso antecipado sem data predefinida que garante um lugar no festival antes mesmo de todas as atrações serem anunciadas.

Para comprar o Rock in Rio Card, o público precisa desembolsar R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada). O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito, com a possibilidade de parcelar o valor em até seis vezes.

Clientes que pretendem comprar os ingressos usando cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti terão 15% de desconto e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

Cada cliente pode comprar até quatro ingressos, com direito a uma meia-entrada. A exceção é para pessoas com deficiência, que têm direito a outra meia-entrada para seu acompanhante.