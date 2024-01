Antonio Prata, colunista da Folha, ministra curso sobre a crônica brasileira em SP

São Paulo

A Escrevedeira, centro cultural literário de São Paulo, irá ministrar, a partir deste sábado, o curso presencial "Crônica, a Literatura ao Rés do Chão", com Antonio Prata, colunista da Folha.

O escritor e colunista Antonio Prata antes da estreia da peça de sua autoria, 'Muito Pelo Contrario', em 2022 - Greg Salibian/Folhapress

Serão abordadas as origens e o desenvolvimento da crônica no Brasil, passando pelos anos dourados do gênero, na década de 1960, até os dias atuais. "A crônica, como o futebol, não nasce no Brasil, mas é aqui que ela se desenvolve melhor", diz Prata, citando uma frase do jornalista Humberto Werneck.



Em dois encontros, nos dias 13 de janeiro e 3 de fevereiro, das 15h às 18h, Prata falará sobre a sua experiência como cronista e conversará com os participantes sobre os textos escolhidos de outros autores.

Será debatido o que é uma crônica jornalística, humorística e a 'crônica sobre nada'.

Ao final dos encontros, os participantes serão convidados a escrever uma crônica, com base em exercícios sugeridos em aula.

O curso tem o valor de R$ 600 e as inscrições podem ser feitas através do site escrevedeira.com.br.