'Fotos Públicas' têm nova plataforma

São Paulo

O site de fotos compartilhadas "Fotos Públicas" apresentou recentemente uma nova plataforma. O projeto, que foi criado há mais de dez anos, inovou ao concentrar num único lugar diversos serviços de imagens gratuitas.



Agora, além de compartilhar imagens, a plataforma vai disponibilizar agenda de eventos, entrevistas, blogs, listas de e-books e cursos ministrados por grandes nomes da fotografia brasileira. "Queremos deixar um legado para o mundo da fotografia", destaca Jorge Araújo, um dos

criadores do projeto.



O "Fotos Públicas" também terá um banco de dados com informações de fotógrafos de todo o Brasil. "A ideia é ajudar quem precisa contratar um fotógrafo profissional em qualquer lugar do país",

afirma Araújo.

O site de fotos compartilhadas ‘Fotos Públicas’ tem uma nova plataforma - Divulgação

O conteúdo fotográfico será categorizado por temas, como ambiente, cultura, cotidiano, economia, esporte, mundo, política e tecnologia. A iniciativa pretende dar visibilidade e democratizar o acesso a diferentes conteúdos fotográficos no Brasil e no exterior.



Os fotojornalistas Alaor Filho, Jorge Araújo e Wilson Pedrosa, que atuaram nos grandes jornais brasileiros nas últimas décadas, serão responsáveis pela curadoria das fotografias, provenientes de mais de 170 fontes nacionais e internacionais.



"Não nos limitaremos em mostrar apenas um lado. Vamos procurar sempre as mais variadas fontes de um mesmo evento", ressalta Jorge Araújo.



Com milhares de fotos organizadas para download, nos últimos dois anos o site alcançou mais de 40 países e conquistou uma base de usuários que ultrapassa 300 mil. O arquivo do site dispõe de mais de 1 milhão de fotos dos últimos dez anos.



Os interessados podem acessar o projeto no endereço www.fotospublicas.com. Basta um simples cadastro para ter acesso às imagens, que são atualizadas diariamente.