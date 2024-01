Como 'Garotas na Janela' se tornou uma das fotos que mais arrecadaram na história

Em pé em uma escada de incêndio do segundo andar, um fotógrafo chamado Ormond Gigli está gritando instruções através de um megafone. Quarenta modelos estão posando nas janelas das casas de pedra marrom em Manhattan, uma mistura de vestidos coloridos e vestidos de noite. Mais duas mulheres estão na calçada, ao lado de um Rolls-Royce prateado.

É o verão de 1960 e Gigli está com pressa. A demolição das casas já começou e no dia seguinte à sessão de fotos, os prédios serão demolidos. Mas o supervisor da demolição concordou em deixar Gigli tomar conta do local por duas horas durante o intervalo prolongado do almoço, com uma condição: o supervisor quer que sua esposa esteja na foto. (Ela está no terceiro andar, terceira da esquerda.)

Ogden Gigli com a foto 'Girls in the Window' tirada por seu pai Ormond Gigli - The New York Times

Ninguém contratou Gigli, um fotógrafo comercial freelancer de 35 anos, para criar "Garotas nas Janelas". Ele está trabalhando sem uma atribuição porque quer eternizar aqueles prédios, que ficam bem em frente ao seu estúdio em casa. O que ele não sabe é que a imagem se tornará uma das fotografias mais colecionadas na história da fotografia.

Nos últimos 30 anos, aproximadamente 600 cópias assinadas e numeradas foram vendidas, a preços que normalmente variam entre US$ 15.000 e US$ 30.000. A imagem é oferecida em galerias ao redor do mundo.

"Garotas nas Janelas" também é queridinha do mercado de leilões. Mais de 160 cópias foram oferecidas ao longo dos anos na Phillips, Christie's, Sotheby's e outras casas, de acordo com a Artnet. Somente em 2017, incríveis 13 cópias foram leiloadas, e em vez de deprimir os preços, uma delas estabeleceu um recorde para a imagem, em US$ 56.906. Sete foram vendidas em leilões este ano, e na terça-feira outra foi vendida na Phillips em Londres por 30.480 libras esterlinas (aproximadamente US$ 38.000) e bem acima da estimativa alta.

As regras padrão do mercado de arte de oferta e demanda simplesmente não se aplicam a "Garotas nas Janelas". Some todas as cópias já vendidas e multiplique esse número pelo preço de cada cópia e você terá um valor na faixa de US$ 12 milhões.

"Tivemos discussões sobre isso internamente", disse Caroline Deck, especialista sênior em fotografias da Phillips em Nova York. "Deve ser a fotografia com maior arrecadação de todos os tempos."

É difícil saber ao certo se isso é verdade. Algumas fotografias apareceram em leilões mais vezes do que "Garotas", incluindo "Rue Mouffetard", de Henri Cartier-Bresson, uma imagem em preto e branco de 1954 de um jovem orgulhosamente carregando duas garrafas de vinho por uma rua. E várias fotografias individuais alcançaram somas espetaculares, incluindo trabalhos de Man Ray ("Le Violon d'Ingres", que foi vendido por US$ 12,4 milhões) e Edward Steichen ("The Flatiron", US$ 11,8 milhões).

Mas a ideia de que "Garotas" pode muito bem pertencer a uma discussão sobre as fotografias mais valiosas da história levanta uma questão: como um fotógrafo comercial, caso contrário obscuro, que passou grande parte de sua carreira fotografando celebridades e políticos para revistas como Parade e Life, conseguiu entrar em uma festa cheia de alguns dos artistas mais famosos do mundo?

A resposta começa com a imagem, é claro, que é uma combinação brilhante e alegre de glamour e rudeza urbana com um toque de nostalgia da era "Mad Men". O prédio incorpora uma fatia gloriosa da Nova York que está desaparecendo, e aquelas mulheres parecem prontas para começar a cantar.

"Se você vier à galeria, temos muitas coisas penduradas, e é essa que eles sempre param na frente", disse Etheleen Staley, co-fundadora da Staley-Wise, uma galeria em Nova York, a primeira a vender uma cópia de "Garotas". "Eles adoram e estão dispostos a pagar muito dinheiro por ela e ignorar que existem milhões por aí."

"Milhões" exagera um pouco, mas dá uma ideia do outro segredo do sucesso de "Garotas" —um suprimento muito robusto. A partir de 2010, e antes de sua morte em 2019, Gigli produziu, imprimiu e assinou centenas de cópias da fotografia, em uma variedade de tamanhos e em uma variedade de papéis fotográficos. Ele fez isso a pedido de seu filho, Ogden, 63, um fotógrafo que agora administra o espólio de seu pai e que planejou a estratégia de vendas única que transformou a imagem em um fenômeno.

"Fui eu quem fez tudo, dizendo ao meu pai: 'Não importa o que façamos, quais edições façamos, eu posso vendê-las; não se preocupe'", disse o filho Gigli, de seu estúdio em Pittsfield, nos Estados Unidos, sede do que poderia ser chamado de Girls in the Windows Inc. "Eu vi que precisávamos ter estoque para o dia em que meu pai partisse, e eu acreditava que o apelo dessa imagem continuaria para sempre."

Normalmente, fotógrafos de arte vendem cinco ou seis cópias de uma imagem em um ou dois tamanhos. A escassez tem o objetivo de despertar interesse e manter os preços. "Girls" foi impressa em 12 tamanhos diferentes, e em cada tamanho os Giglis criaram dezenas de fotografias. Por exemplo, existem 75 cópias da edição quadrada de 50 polegadas e 44 cópias da edição quadrada de 27 polegadas.

"A razão do seu sucesso é que há um produto para as pessoas possuírem", explicou Ogden Gigli. "E elas não estão preocupadas que existam centenas por aí. Elas estão pensando que U$10.000, U$20.000, U$30.000 não é muito por uma das melhores imagens do mundo."

Ormond Gigli cresceu na cidade de Nova York e começou a fotografar na adolescência. Ele se juntou à Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, servindo como fotógrafo, e mais tarde comprou a casa de pedra marrom —ainda de pé no número 327 da East 58th St., agora sede da missão permanente do Reino do Camboja nas Nações Unidas— onde montou seu estúdio em casa. Ele recebeu trabalhos da The Saturday Evening Post, Time e outras revistas. John F. Kennedy passou pelo estúdio para tirar seu retrato com Gigli em 1961. Boris Karloff chegou com um homem vestido como Frankenstein. Gigli convenceu uma mula a entrar na propriedade para uma foto temática de caipira com a atriz Gina Lollobrigida.

Em algum momento de 1960, Gigli percebeu que um grupo de casas de pedra marrom do outro lado da rua estava prestes a desaparecer. Manhattan estava entrando em sua fase de ocupação máxima, obliterando cortiços e construindo prédios de apartamentos de grande altura. A ideia para "Girls" veio a ele perto do dia da destruição.

Ogden Gigli mantém um controle rigoroso sobre seus muitos vendedores. Se ele descobre que uma galeria está vendendo "Girls" com desconto, essa galeria é cortada. E ele fornece cópias para casas de leilão em um ritmo destinado a manter um preço mínimo. O que nem sempre funciona. Ao longo dos anos, cerca de 30 cópias não conseguiram ser vendidas pelo preço mínimo em leilões, relata a Artnet. (A casa de leilões geralmente encontra um comprador em particular, guarda a imagem para um leilão futuro ou a devolve para Gigli.)

A grande maioria, no entanto, é vendida. Os compradores se encantam com a imagem e não se intimidam com a quantidade de "Girls" no mundo.

"Eu não comprei para ganhar dinheiro", disse Jim Buslik, 73 anos, um dos principais no ramo imobiliário comercial em Nova York, que comprou sua cópia em 2008. "Ela me impactou desde a primeira vez que a vi e todos os dias depois disso."

Gigli diz que ainda tem cerca de 100 cópias de "Girls", incluindo cópias em preto e branco que ele descreve como tão impressionantes que ele está um pouco relutante em se desfazer delas. Mas ele o fará, e uma das corridas mais improváveis da fotografia chegará ao fim quando tudo for vendido.

A menos que não seja assim. Alguns herdeiros de artistas falecidos produzem "gravuras de acervo", que parecem idênticas e simplesmente não possuem a assinatura do artista. (Em vez disso, recebem um carimbo de acervo.) As gravuras de acervo de "Girls" certamente teriam preços mais baixos, mas o quanto mais baixos é incerto. "É um mercado que preciso pesquisar", disse Gigli. "Nunca se sabe."