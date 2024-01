Gilberto Gil mostra composição inédita de samba de roda em vídeo

São Paulo

O cantor Gilberto Gil mostrou a seus fãs e seguidores uma nova composição através de um publicado em suas páginas nas redes sociais. O vídeo foi postado na manhã desta segunda-feira (15), e traz o tropicalista tocando a música no violão.

Gilberto Gil e família no festival Turá, no Parque do Ibirapuera - Rubens Cavallari/Folhapress

A informação de que se trata de uma composição inédita foi dada por Flora Gil, mulher do artista, no vídeo. Enquanto toca a música no violão, o cantor afirma que se trata de um samba de roda, gênero baiano, e que compôs a melodia no ano passado.

Flora Gil ainda brinca com o marido, dizendo que parece até fácil fazer seus movimentos no violão, "para quem toca". "Fácil nada", responde Gil no vídeo com a nova música, ainda sem nome ou letra.

O último disco de Gil com canções inéditas é "Ok, Ok, Ok", lançado há seis anos. Seus últimos projetos todos tiveram repertórios baseados no cancioneiro mais antigo do artista, e de outros compositores.