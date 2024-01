Morre Quinho do Salgueiro, ícone do carnaval carioca, aos 66 anos

Campinas

Morreu no fim da noite desta quarta-feira (3) o intérprete Melquisedeque Marins Marques, o "Quinho do Salgueiro", uma das principais vozes do Carnaval Carioca.

A informação foi emitida pela escola de samba em suas redes sociais. A causa da morte, no entanto, não foi informada. Quinho tinha 66 anos.

"Quinho não foi apenas um intérprete talentoso; ele foi a voz que ecoou em cada conquista, em cada desfile, e que se entrelaçou intimamente com a alma do Salgueiro", diz um trecho da publicação da Acadêmicos do Salgueiro, que anuncia o falecimento.

O intérprete foi afastado do carnaval do último ano para tratar de um tumor. Ele integrava a escola de samba desde o começo dos anos 90.

Em 2009, com o enredo "Tambor", que contou a história do instrumento na Marquês de Sapucaí, Quinho levou o Salgueiro ao seu 9° título, depois de 16 anos sem vencer o desfile carioca.

"Quinho não apenas cantou para o Salgueiro; ele viveu e respirou cada nota, cada batida do coração acelerado da bateria. Ele personificou o espírito salgueirense, e sua ausência deixa um vazio indescritível. Hoje, não choramos apenas a perda de um grande artista; choramos a partida de um membro querido da nossa família", conclui o texto publicado na rede social da escola de samba.

Ainda não há informações sobre o velório de Quinho.