Relembre relação de Zagallo com a música, que fez homenagens em samba e rap

Morto na noite desta sexta-feira, dia 5, aos 92 anos, Mario Jorge Lobo Zagallo inspirou músicos de diferentes gêneros com suas conquistas futebolísticas.

O jogador Mário Jorge Lobo Zagallo na seleção brasileira, em maio de 1958 - Acervo U.H.

Não é à toa, afinal, o atleta foi o maior vencedor de Copas do Mundo da história, com duas vitórias como jogador, em 1958 e 1962, uma como técnico, em 1970, e mais outra como coordenador técnico, em 1994.

Para além dos feitos esportivos, seu lema, "vocês vão ter que me engolir", caiu na boca de muitos artistas ao longo das últimas décadas. Proferida após a vitória na Copa América de 1997, contra a Bolívia, a frase virou uma marca e aparece aos montes principalmente no rap e no funk, gêneros com letras usualmente marcadas por combate e denúncia.

MC Hariel se apropriou do desabafo em "Mil Motivos", por exemplo, cantando que fez "igual Zagallo e tu vai me engolir". Zé Metralhadora, em "Rap RJ", entoa: "Batendo meta com a minhas rimas/ Adivinha? Aí foi quando eu percebi/ Que marcar dez das esquinas/ Não ia me tirar dali/ Z de Zagalo/ Vocês vão ter que me engolir".

Até Anavitória, em "Agora É Hexa", feita com Atitude67, usou a frase. "Até eu/ Que acompanho tudo de tudo de futebol/ Me lembro do Bebeto e do Romário em nove e quatro/ Zagallo bravo/ Vocês vão ter que me engolir!", cantam.

Voltando aos primórdios da carreira vitoriosa de Zagalo, em 1958 Tonico e Tinoco o homenagearam em "Esquadrão Brasileiro", ao lado de Pelé. Feita para celebrar a Copa do Mundo daquele ano, a canção fala na dupla como "atacantes pioneiros, ganhando a Copa do Mundo", e que "todos os jogos venceram".

Em 1970, Teixeirinha lembrou de sua atuação como técnico em "O Caneco É Nosso". "Nosso treinador Zagalo/ Com a seleção vai para a história/ Sem derrotas e sem empates/ Goleou e trouxe a vitória", diz a letra.

Já o sambista Luiz Américo decidiu abandonar o tom celebratório para criticar o então treinador, cantando em "Camisa 10": "Desculpe, seu Zagalo/ Mexe nesse time que está muito fraco/ Levaram uma flecha, esqueceram o arco".