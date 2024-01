'Minha Irmã e Eu' supera 'Nosso Sonho', filme nacional mais visto de 2023

São Paulo

Foi o longa "Nosso Sonho", sobre a dupla de funkeiros Claudinho e Buchecha, encarnada pelos atores Juan Paiva e Lucas Penteado, que levou mais brasileiros ao cinema em 2023.

Cerca de 521 mil pessoas foram às salas, levando a um faturamento de R$ 8,8 milhões para o filme, segundo dados do Filme B, site especializado no mercado audiovisual.

Mas a comédia "Minha irmã e eu", com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que no final do ano passado levou apenas uma semana em cartaz para ocupar a terceira posição do ranking de filmes brasileiros mais assistidos, levando 277 mil pessoas às salas de cinema, já ultrapassou "Nosso Sonho" na primeira semana de 2024.

A comédia já foi assistida por mais de 540 mil espectadores, e arrecadou mais de R$ 10 milhões em bilheteria. O longa estreou no dia 28 de dezembro em 1.017 salas de cinema em todo país.

Até dezembro, o segundo filme mais visto de 2023 foi "Os Aventureiros —A Origem", do influenciador Luccas Neto, com um público total de 429 mil pessoas e faturamento de 7,5 milhões.

O ano teve muitas cinebiografias, que representam quatro dos dez filmes mais vistos em 2023. Além de "Nosso Sonho", é o caso de "Mussum, o filmis", sobre o comediante dos trapalhões, "Mamonas Assassinas: O filme" e "Meu nome é Gal", que levou Sophie Charlotte às telonas para interpretar o ícone da tropicália, morta em 2022.

Apesar dos bons números de "Nosso Sonho", o diretor, Eduardo Albergaria, lamentou a queda do número de salas destinadas à produção depois da segunda semana em cartaz. A cota de tela para produções nacionais foi aprovada apenas em dezembro, quando o filme já havia saído de circulação, e ainda precisa ser sancionada pelo Executivo para entrar em vigor.

Os números aumentam a esperança de que um filme brasileiro poderá superar, em breve, a marca de um milhão de espectadores, recorde alcançado por "Minha mãe é uma peça 3", em 2019.

