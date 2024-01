Veja as diferentes versões do Mickey Mouse, personagem icônico da Walt Disney

São Paulo

O Mickey Mouse, icônico personagem da Disney —que completou cem anos em 2023— , já teve diversas versões ao longo dos anos. Ele já apareceu sem luvas, em preto e branco, colorido e com roupas mais descoladas.

Veja a seguir algumas das principais versões do personagem.

Ilustrações de Mickey Mouse para celebrar os cem anos da Disney - Divulgação

A primeira aparição

O Mickey já apareceu sem luvas e sem sapatos. Em 1928, o personagem apareceu pela primeira vez para uma pequena plateia em Los Angeles no curta "O Maluco Avião" (Crazy Plane). No filme em preto e branco, Mickey aparece construindo um avião. Essa versão foi só um teste, mas ficou marcada na história do personagem.

O primeiro Mickey

Em 1928, depois de alguns ajustes de uma versão teste, o Mickey aparece em preto e branco com os olhos menores, sapatos e assobiando enquanto comanda um barco. Em "O Vapor Willie", o rato virou uma febre. Essa foi a primeira animação com som sincronizado.

Os direitos autorais dessa versão do Mickey, no entanto, deixaram de ser exclusivos do Walt Disney Company em 2024 por causa de uma lei dos Estados Unidos que diz que os direitos sobre uma obra de arte podem ser mantidos durante 95 anos.

As luvas brancas do ratinho só foram aparecer um ano depois, em "The Karnival Kid". Foi nessa animação também que ele disse suas primeiras palavras: "Cachorro quentes".

Chegam as cores

É em "The Band Concert", de 1935, que vemos Mickey com cor pela primeira vez e em que os seus sapatos amarelos são vistos na tela.

Olhos bem abertos

Em 1939, Mickey passa por uma grande mudança perceptível em "The Pointer". Seus olhos passam a ser mais humanizados, com córnea e pupila. Os traços do personagens ficam mais modernos.

No ano seguinte foi o lançamento de "Fantasia", em que o ratinho aparece de mago, uma de seus trajes mais icônicos.

Mais orelha e sapatos

As orelhas, os sapatos e as mãos de Mickey começaram a crescer no ano seguinte, em "O Pequeno Furacão" ("The Little Whirlwind"), de 1941. Enquanto isso, seu corpo ficou menor. Essa versão durou pouco tempo.

Sobrancelhas

Nos anos 1950, Mickey apareceu com sobrancelhas e vestes mais modernas. É o caso de "Pluto’s Party", de 1952.

Modernidade

Em 1983 as sobrancelhas vão embora. É o ano do lançamento de "Conto de Natal do Mickey" ("Mickey’s Christmas Carol") que marca também a volta de Mickey aos filmes.

Digitalização

Mickey sai do 2D e ganha outras dimensões em 2004 no filme "Aconteceu de Novo no Natal do Mickey" ("Mickey’s Twice Upon a Christmas").

Na série "A Casa do Mickey Mouse", programa bem mais infantil de 2006, o personagem continua digitalizado e em 3D, com os olhos mais finos.

De volta às origens

Com um aspecto mais nostálgico, Mickey surge na série "Croissant de Triomphe" parecido com suas primeiras versões, só com a pupila e cores no short vermelho e sapato amarelo.