'Aquaman e o Reino Perdido' está disponível para aluguel digital; saiba onde assistir

São Paulo

No segundo longa da franquia "Aquaman", o herói submarino da DC Comics precisa juntar forças com um velho inimigo para derrotar o vilão Arraia Negra, que quer vingar a morte de seu pai —nem que para isso seja preciso destruir o mundo.

Cartaz do filme 'Aquaman 2: O Reino Perdido', de James Wan - Divulgação

Com Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson e Nicole Kidman.

Para compra ou aluguel no Apple TV+, Google Play, Now, Prime Video, Vivo Play e YouTube, 12 anos

O Turista

Jamie Dornan faz um homem que acorda com amnésia depois de ser hospitalizado por causa de um acidente. Ele precisa recuperar logo sua memória, pois tem gente querendo matá-lo. Esta minissérie australiana esteve disponível por quase dois anos na HBO Max e agora chega à Netflix.

Netflix, 16 anos

Suíte Francesa

Em uma pequena cidade do interior da França, durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher casada se envolve com um oficial nazista. Com Michelle Williams, Matthias Schoenaerts e Kristin Scott Thomas no elenco.

Prime Video, 14 anos

Kokoro to Kokoro (De Coração a Coração)

Depois da morte de sua avó, o cineasta André Hayato Saito viaja ao Japão, em busca da melhor amiga dela. Quando os dois se encontram, ele percebe que ela só fala japonês, mas mesmo assim conseguem se comunicar. Vencedor do prêmio de melhor documentário de curta-metragem no Roma Short Film Festival. Inédito na TV.

Canal Brasil, 17h10, livre

Soundtrack

Um fotógrafo brasileiro viaja a uma estação de pesquisa na Antártica. Lá, ele encontra quatro cientistas com visões de mundo totalmente distintas. Com Selton Mello, Seu Jorge e Ralph Ineson, de "Game of Thrones". Direção de Bernardo Dutra e Manitou Felipe.

A&E, 17h20, 14 anos

Mamma Mia!

A versão para o cinema do musical da Broadway só com canções do grupo Abba tem Meryl Streep como uma mulher que não sabe qual de seus três ex-namorados é o pai de sua filha, que está prestes a se casar.

Telecine Touch, 22h, 10 anos