Em leilão de Elton John, compradores disputam trajes do cantor e um Banksy

Nova York | The New York Times

Mais de 3.500 pessoas de 34 países se inscreveram para a chance de dar lances nos agitadores de coquetel em forma de foguete, macacões ornamentados e fotografias de moda em preto e branco do superstar Elton John no leilão "Goodbye Peachtree Road" da Christie's nesta semana. Duas vendas ao longo de três dias com os pertences do músico celebrado arrecadaram US$ 14,4 milhões, com taxas da casa de leilões, superando a estimativa alta de US$ 11,3 milhões.

Os licitantes disputaram botas de plataforma de couro prateado que o cantor usou ao longo dos anos 1970 (vendidas por US$ 94.000, mais de nove vezes a estimativa alta) e um relógio Rolex de ouro 18 quilates com mostrador de estampa de leopardo (arrematado por US$ 176.400, cerca de três vezes a estimativa alta).

Coleção de louça de porcelana vermelha da Versace de Elton John. Ela foi leiloada por US$55,440 - NYT

Ao longo de 2 semanas e meia, John e seu marido, David Furnish, vão se desfazer de cerca de 900 itens que colecionaram ao longo das décadas e viveram em sua casa em Atlanta. A maioria dos leilões restantes acontecerá online até 28 de fevereiro, incluindo vendas de retratos de celebridades de John, joias e roupas da Versace. Com seis vendas online pela frente, a coleção já superou a expectativa original (talvez conservadora) de US$ 10 milhões estabelecida pela Christie's.

Na noite de quarta-feira, músicas de Elton John tocaram nos alto-falantes enquanto os convidados entravam na sala de vendas da Christie's no Rockefeller Center, onde os funcionários da casa de leilões estavam vestidos com lantejoulas e penas. As ofertas mais procuradas da noite eram igualmente extravagantes. Uma série de licitantes disputou uma placa de néon soletrando "Horny?!" projetada pelo fotógrafo e diretor de videoclipes David LaChapelle para a residência de John no Caesars Palace. Ela foi vendida por US$ 26.450, superando a estimativa alta de US$ 1.500. Uma coleção de louça de porcelana vermelha da Versace com o rosto de Medusa estampado arrecadou US$ 55.440, mais de nove vezes sua estimativa alta de US$ 6.000. Também um item muito procurado: o Bentley Continental conversível de duas portas preto de 1990 de John, que foi vendido por US$ 441.000, mais de 10 vezes sua estimativa alta. Em um ensaio publicado pela Christie's, o vencedor do EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony) disse que o carro "causava um grande alvoroço sempre que eu o levava para passear" em Atlanta.

Agora, como Furnish disse ao The New York Times em janeiro, a estrela quer diminuir as turnês para passar mais tempo com seus dois filhos pequenos. No outono passado, o casal vendeu seu apartamento de seis quartos em Atlanta por US$ 7,2 milhões —um preço US$ 2 milhões acima do pedido.

Mas a venda anteciparia a Elton-mania no leilão, continuando um padrão para colecionáveis e lembranças de celebridades? O conteúdo da biblioteca pessoal de Ruth Bader Ginsburg —incluindo a cópia da ex-juíza da Suprema Corte do volume de 1957-58 da Harvard Law Review com anotações nas margens— arrecadou US$ 2,4 milhões em um leilão póstumo na Bonhams em 2022, quase cinco vezes a estimativa alta. No ano passado, a venda dos pertences de Freddie Mercury na Sotheby's triplicou as expectativas, entregando um total de US$ 50,4 milhões. Este mês marca a terceira vez que Elton John se desfez publicamente de itens. Anteriormente, ele vendeu objetos que variavam de uma pintura de Magritte a um penico na Sotheby's em 1988 e 2003.

Antes da venda, alguns se perguntavam se a febre por Elton John se estenderia de seus trajes e itens de luxo para sua arte e fotografia mais discretas, que representavam cerca da metade dos objetos à venda. (Em maio, o Victoria & Albert Museum, em Londres, apresentará uma exposição com mais de 300 obras da coleção de fotografia de John e Furnish.)

O preço mais alto da venda de quarta-feira, US$ 1,9 milhão, foi para um tríptico de Banksy retratando um homem mascarado lançando um buquê de flores como se fosse um coquetel Molotov. Mas, em geral, a demanda esfriou para algumas obras de arte e fotografia. Um cavalo de aço monumental da escultora americana Deborah Butterfield, que John disse ter lugar de destaque em seu apartamento de Atlanta, e nas vistas do horizonte —foi vendido por US$ 100.800, cerca da metade de sua estimativa baixa. Uma fotografia de plantas da dupla britânica Gilbert & George arrecadou US$ 189.000, apenas US$ 3.000 a mais do que John pagou por ela em leilão em 2005. (Considerando a inflação, John na verdade saiu cerca de US$ 100.000 no vermelho com essa obra.) Na sexta-feira, o lote principal, "Charleston, Carolina do Sul, 1955", do fotógrafo Robert Frank, uma fotografia em preto e branco estimada em US$ 150.000 a US$ 250.000, não encontrou comprador.

No final, os objetos mais intimamente associados à persona pública de John como artista, showman e ícone de estilo cativaram mais os licitantes do que aqueles que incorporavam suas paixões privadas. Corey Shapiro, fundador da Vintage Frames Co., voou de Montreal para dar lances nos óculos de grau de John, produzidos pela Sir Winston Eyewear nos anos 1970. Os óculos tinham estimativa de venda de US$ 2.000 a US$ 3.000; Shapiro pagou US$ 22.680 e planeja exibir sua nova aquisição na loja principal de sua empresa em Montreal. "Ele foi a primeira pessoa a adotar um poder de super-herói quando colocou seus óculos", disse Shapiro sobre John. "Ele tornou isso divertido."