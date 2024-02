Festival de Berlim planeja protesto por democracia após repelir extrema direita

São Paulo

Os organizadores da Berlinale, o festival de cinema de Berlim, um dos mais importantes do mundo, planejam fazer uma manifestação para defender a democracia antes do início do evento na noite desta quinta-feira.

Em um movimento polêmico, o festival desconvidou membros do partido político de extrema direita Alternativa para a Alemanha para a abertura.

Troféus do Festival de Cinema de Berlim - Liesa Johannssen/Reuters

"Ao desconvidar o partido, a Berlinale se posicionou contra o extremismo de direita na Alemanha. Agora o evento convida um grupo de cineastas para o protestar pela democracia, diversidade e união pacífica no tapete vermelho", afirmam os organizadores em nota.

Convidá-los faz parte de uma tradição. A Berlinale chegou a tentar manter o convite quando, no início deste mês, mais de 200 profissionais do setor audiovisual alemão publicaram uma carta de repúdio nas redes sociais pedindo que o festival cancelasse o convite. Foi só no último dia 8 que o evento acatou ao pedido.

"Os diretores da Berlinale decidiram desconvidar os cinco políticos do partido Alternativa para Alemanha anteriormente convidados", afirmaram os organizadores Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian.

"O partido e muitos de seus membros e representantes têm opiniões profundamente contrárias aos valores fundamentais da democracia. As exigências de uma sociedade homogênea, as restrições à imigração e as deportações em massa, as observações homofóbicas e racistas, bem como o severo revisionismo histórico e o extremismo de direita declarado, podem ser encontrados no partido. Portanto, informamos que eles não são bem-vindos na Berlinale", escreveram.

A atriz Lupita Nyong'o, presidente do júri da Berlinale, não quis comentar a polêmica. Durante coletiva de imprensa, ela foi questionada se teria comparecido à cerimônia se os políticos de extrema direita estivessem presentes. Sua resposta foi evasiva.

"Sou uma estrangeira. Não conheço os meandros da situação política daqui", disse Nyong'o. "Fico feliz por não ter que responder a essa pergunta. Estou feliz por não ter que estar nessa posição."