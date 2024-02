Joelma canta com Pabllo Vittar em novo disco 'Batidão Tropical 2'

A cantora Joelma foi anunciada como parte dos convidados do álbum "Batidão Tropical 2", que Pablo Vittar lançará ainda no primeiro trimestre de 2024. "Joelma é nosso patrimônio nacional", disse a cantora em sua rede social, vestida de Joelma em um vídeo promocional do desfile do Bloco da Pabllo no Carnaval de São Paulo.

Pabllo Vittar em seu bloco de Carnaval, na região do Ibirapuera. A cantora se caracterizou como Joelma - Marcelo Justo/UOL

O disco já está gravado –essa etapa foi concluída ainda em 2023. Em 16 de janeiro, foi lançado o single "Pede pra Eu Ficar", uma versão de "Listen to Your Heart", sucesso da dupla Roxette de 1988. A produção musical de "Batidão Tropical 2" é de Rodrigo Gorky.

Neste domingo (11), Pabllo subiu no trio de seu bloco de Carnaval para cantar para uma multidão que lotava o complexo montado em frente ao parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

A folia, no entanto, terminou cerca de uma hora mais cedo por causa do calor excessivo, que fez foliões passarem mal. Previsto para as 17h, o encerramento foi anunciado pouco antes das 16h. Mais de 30 minutos após a interrupção do show, parte do público desistiu de aguardar uma possível retomada do bloco e trocou o trio por um passeio no parque.