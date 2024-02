Matheus e Kauan participam do 'Quem Vem pra Cantar' no Domingão com Huck

São Paulo

A dupla Matheus e Kauan participa do novo quadro "Quem Vem pra Cantar?" no Domingão com Huck. Eles fazem um dueto com uma pessoa misteriosa que fica do outro lado de um telão. Luciano Huck dá algumas dicas sobre quem é, mas tudo o que se sabe é que é uma pessoa muito importante na vida dos dois.

Luciano Huck, Matheus e Kauan no quadro 'Quem Vem pra Cantar?', do Domingão com Huck - Victor Pollak/Divulgação

Ainda no domingo, os atores Enrique Diaz e Duda Santos vão conversar com Huck sobre o coronel Firmino e Santinha, dois personagens de sucesso com o público no remake da novela "Renascer".

Globo, 17h39, livre

Especial John Travolta

O ator americano, que foi até boneco gigante no Carnaval de Olinda, em Pernambuco, deste ano, ganha uma maratona de filmes que se tornaram clássicos da cultura pop, incluindo "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (15h15, 18 anos), "Embalos de Sábado à Noite" (17h55, 16 anos) e "Grease, Nos Tempos da Brilhantina" (20h, 12 anos).

Telecine Cult, a partir das 15h15

The Masked Singer

A competição musical de famosos fantasiados esta semana tem uma jurada especial na bancada, Preta Gil. Ela se junta a José Loreto, Paulo Vieira, Thais Araújo e Sabrina Sato.

Globo, 15h55, livre

Capote

Em novembro de 1959, o escritor americano Truman Capote leu um artigo de jornal sobre o assassinato de quatro integrantes de uma conhecida família de fazendeiros no Kansas. Para ele, era uma oportunidade de provar que, nas mãos do escritor certo, a história poderia se tornar um romance revolucionário.

Filme & Arts, 22h, 14 anos

True Detective: Terra Noturna

A temporada, noturna e cercada de neve no Alasca, termina prometendo responder às muitas lacunas que foram deixadas abertas ao longo dos primeiros cinco episódios. Com Jodie Foster e Kali Reis.

HBO, 23h, e HBO Max

Canal Livre

O programa se dedica a fazer uma projeção sobre o cenário eleitoral das principais capitais do país, com a participação do presidente do instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, e o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman.

Band, 0h, livre