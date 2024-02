'Nosso Lar 2' alcança a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas

São Paulo

O filme "Nosso Lar 2 —Os Mensageiros" superou a marca de 1 milhão de espectadores depois de dez dias em cartaz, repetindo o feito de "Minha Irmã e Eu", comédia com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que atingiu o número em janeiro.

O ator Edson Celulari em cena do filme 'Nosso Lar 2: Os Mensageiros' - Divulgação

Os longas são as primeiras produções nacionais a vender mais de 1 milhão de ingressos nos cinemas desde "Minha Mãe É Uma Peça 3", de Paulo Gustavo.

"Nosso Lar 2" é a continuação do drama espírita lançado em 2010, dirigido por Wagner de Assis e estrelado por Edson Celulari. No seu primeiro final de semana em cartaz, o filme vendeu 550 mil ingressos, arrecadando R$ 11,8 milhões em todo o país.

O longa foi o segundo filme mais visto do final de semana, perdendo para a comédia romântica "Todos Menos Você", com Sydney Sweeney e Glen Powel, mas superou "Pobres Criaturas", filme com Emma Stone que concorre em 11 categorias do Oscar.

Em 2010, o primeiro "Nosso Lar" levou 4 milhões de brasileiros aos cinemas e se tornou o segundo longa-metragem mais visto daquele ano, atrás apenas de "Tropa de Elite 2".