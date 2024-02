Nova edição do Rio2C vai ter criador de 'Euphoria', Ney Matogrosso e Jão

São Paulo

O Rio2C, um dos maiores eventos sobre inovação da América Latina, ocupará a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre 4 e 9 de junho, com 500 painéis para discutir o tema "A Era da Consciência", que debaterá a criação de conteúdos na era das redes sociais.

Abertura do Rio2C, na Barra da Tijuca - Divulgação

"Em um mundo cada vez mais interconectado, a 'era da consciência' nos convoca a despertar para a plenitude do nosso ser e o impacto profundo que nossas ações e emoções têm no mundo que nos cerca", explica Rafael Lazarini, CEO do evento.

A programação de painéis terá uma conversa com Ron Leshem, criador das séries "Euphoria", "Valley of Tears" e "No man's land" e com o produtor executivo nigeriano Editi Effiong, diretor do filme "A Lista da Vingança". Carlos Saldanha, animador brasileiro que dirigiu filmes como "A Era do Gelo" e "Rio', também estará no evento.

Annabella Coldrick, CEO do Music Managers Forum, a maior organização global de empresários musicais, falará em um dos painéis, ao lado de Ney Matogrosso e Jão. Os influenciadores digitais Casimiro, Jojo Toddynho e Blogueirinha também estão confirmados.

Mary Ellen Coe, líder de negócios globais do YouTube, e Jody Gerson, CEO da Universal Music, também estarão presentes.